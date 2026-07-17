Apagón masivo en CABA: miles de usuarios se quedaron sin luz durante la madrugada

“Solo sé que escuché varios camiones de bomberos sobre Av. Corrientes”, publicó otra persona.

En paralelo, circuló un video tomado en Parque Centenario donde se ve la cuadra completamente a oscuras; la filmación fue difundida por una vecina en Facebook. Otros usuarios subieron fotos de semáforos apagados y veredas sin luz, lo que generó advertencias sobre la circulación y la necesidad de precaución hasta la normalización.

Si bien algunas publicaciones asociaron las sirenas al operativo de emergencia, desde el ámbito oficial no confirmaron una vinculación directa entre los desplazamientos de Bomberos y el corte de suministro. Las autoridades indicaron que por el momento se investigan las causas y que cualquier determinación será informada a través de comunicados.

Edesur informó que sigue trabajando en la supervisión de la zona y que se continuará con las tareas de evaluación del evento del apagón en la Ciudad.