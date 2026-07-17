Apagón masivo en CABA: miles de usuarios se quedaron sin luz durante la madrugada
Los afectados fueron vecinos de Almagro, Villa Crespo y Caballito. El servicio se fue normalizando con el correr de las horas.
Un apagón en la ciudad de Buenos Aires dejó sin energía a miles de porteños durante la madrugada del viernes. El pico del corte alcanzó a 19.481 usuarios de la empresa Edesur, según los reportes. El origen del desperfecto aún no trascendió, pero la empresa reportó que la mayoría de los afectados se concentra en los barrios de Almagro, Villa Crespo y Caballito.
Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la normalización de las prestaciones sería a partir de las cuatro de la madrugada. Además, también se reportaron cortes a menor escala en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con los informes de Edesur publicados por el ENRE, durante el pico del apagón Almagro fue el barrio con mayor cantidad de usuarios afectados, con 9476cortes. Le siguieron Villa Crespo, con 5508; Caballito, con 4295; y Balvanera, con 28.
El corte alcanzó arterias clave como la Avenida Medrano, la zona de Parque Centenario y tramos de Avenida Rivadavia, según los testimonios. Vecinos coincidieron en que el apagón en la Ciudad se produjo de forma repentina durante la madrugada, lo que multiplicó las consultas y las publicaciones para establecer el alcance del problema.
Reacción de los vecinos por el apagón
En las redes sociales, varias personas se quejaron del apagón y aseguraron escuchar el sonido de sirenas de Bomberos en las zonas afectadas. “¡Sin luz en Caballito y escuchando sirenas por doquier!“, escribió una vecina en X.
“Solo sé que escuché varios camiones de bomberos sobre Av. Corrientes”, publicó otra persona.
En paralelo, circuló un video tomado en Parque Centenario donde se ve la cuadra completamente a oscuras; la filmación fue difundida por una vecina en Facebook. Otros usuarios subieron fotos de semáforos apagados y veredas sin luz, lo que generó advertencias sobre la circulación y la necesidad de precaución hasta la normalización.
Si bien algunas publicaciones asociaron las sirenas al operativo de emergencia, desde el ámbito oficial no confirmaron una vinculación directa entre los desplazamientos de Bomberos y el corte de suministro. Las autoridades indicaron que por el momento se investigan las causas y que cualquier determinación será informada a través de comunicados.
Edesur informó que sigue trabajando en la supervisión de la zona y que se continuará con las tareas de evaluación del evento del apagón en la Ciudad.
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