Los signos del zodiaco que necesitan un descanso sí o sí

Capricornio

Sos el signo más responsable del zodíaco, y eso te agota más de lo que admitís. Los astros te empujan a soltar las obligaciones por un rato y a reconectar con lo que realmente te hace feliz. Un fin de semana sin agenda, una cena romántica o simplemente dormir sin alarma pueden marcar la diferencia y ayudarte a recuperar tu centro.

Acuario

Tu cabeza no para nunca, y eso te pasa factura. Tenés miles de ideas y proyectos, pero los astros te piden que pares, aunque sea un día, y vuelvas a conectar con lo simple. Una escapada a la naturaleza, un día sin redes o un momento de silencio podrían devolverte la inspiración que creías perdida.

Estos tres signos atraviesan un momento de mucho movimiento interior. Si logran escuchar al cuerpo y desconectarse a tiempo, el resto del mes puede transformarse en una etapa de renovación total.