Gran final de La Voz Argentina EN VIVO: presentaciones, ganador y minuto a minuto

Nicolás Beringer del team Luck Ra es el campeón de La Voz Argentina
El participante del team Luck Ra es el ganador del reality y le entregaron en vivo el Volkswagen Tera. También ganó $70.000.000 y un contrato con Universal.
Máxima expectativa
El certamen de canto que emite Telefe llega a su fin, para conocer al campeón de la edición 2025. El minuto a minuto de una definición apasionante.
Este domingo comenzó la gran final de La Voz Argentina y, en pos de volver la definición aún más apasionante, Telefe ha decidido estirar la definición del campeón en un formato desdoblado que se desarrollará a lo largo de dos galas, y que se resolverá este lunes.
El domingo 12 de octubre se emitió la primera parte de la final. En este programa, los cuatro finalistas, uno por cada equipo, hicieron sus últimas presentaciones en el escenario, mientras que las líneas de votación del público ya están abiertas para que la gente elija a su ganador.
En tanto, este lunes 13 de octubre se llevará a cabo la gala final en la que se revelará el resultado de la votación del público y se conocerá quién se consagra como el ganador de esta edición.
Además, se espera que los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti también se luzcan sobre el escenario.
