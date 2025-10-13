MinutoUno

EN VIVO

Gran final de La Voz Argentina EN VIVO: presentaciones, ganador y minuto a minuto

Espectáculos
La Voz Argentina
Telefe

El certamen de canto que emite Telefe llega a su fin, para conocer al campeón de la edición 2025. El minuto a minuto de una definición apasionante.

EN VIVO

Este domingo comenzó la gran final de La Voz Argentina y, en pos de volver la definición aún más apasionante, Telefe ha decidido estirar la definición del campeón en un formato desdoblado que se desarrollará a lo largo de dos galas, y que se resolverá este lunes.

El domingo 12 de octubre se emitió la primera parte de la final. En este programa, los cuatro finalistas, uno por cada equipo, hicieron sus últimas presentaciones en el escenario, mientras que las líneas de votación del público ya están abiertas para que la gente elija a su ganador.

En tanto, este lunes 13 de octubre se llevará a cabo la gala final en la que se revelará el resultado de la votación del público y se conocerá quién se consagra como el ganador de esta edición.

Además, se espera que los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti también se luzcan sobre el escenario.

Gran final de La Voz Argentina 2025: minuto a minuto

Live Blog Post

Nicolás Beringer del team Luck Ra es el campeón de La Voz Argentina

El participante del team Luck Ra es el ganador del reality y le entregaron en vivo el Volkswagen Tera. También ganó $70.000.000 y un contrato con Universal.

nicolas beringer y luck ra
Live Blog Post

Cerró la votación

Nico Occhiato anunció el cierre de la votación, y en instantes se conocerá al ganador de la edición.

Live Blog Post

Alan y Lali cantan juntos

"33 cantan juntos la arista pop y su participante.

Live Blog Post

Nicolás y Luck Ra cantan juntos

"Que me falte todo" es el tema elegido por Luck Ra para la presentación junto a su participante.

Live Blog Post

Milagros y Soledad cantan juntas

La finalista del team de Soledad Pastorutti y su coach cantan "Garganta con arena" de Cacho Castaña.

Live Blog Post

Eugenia y Miranda! cantan juntos

La finalista del team Miranda! canta "Valiente" de Pimpinela junto al dúo de Ale Sergi y Julian Gattas.

Live Blog Post

Arrancó la última gala de La Voz Argentina

Desde las 21.37, La Voz Argentina tiene su gran definición por la pantalla de Telefe.

Live Blog Post

Cómo y a qué hora ver la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.

Live Blog Post

Qué dice el boca de urna de Pabloschi

Este lunes se sabrá quién será el gran campeón de esta temporada de La Voz Argentina y el público ya comienza a especular y a debatir quién merece consagrarse.

El usuario de X (ex Twitter), Pabloschi volvió a la acción y ya adelantó quién ganaría las votaciones telefónicas, lo que desató un gran debate, ya que no todos están conformes.

"Shhh Nicolás", escribió en su cuenta, dando a entender que el integrante del Team Luck Ra sería quién se quede con el trofeo de esta edición, sacando por primera vez campeón a su coach.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

La segunda gala de la final de La Voz Argentina se emitirá desde las 21:30 de este lunes

Milagros Gerez Abud | Nicolás Behringer | Alan Lez | Eugenia Rodríguez

Live Blog Post

Nico Occhiato anunció que este lunes los coaches cantarán con sus finalistas

Live Blog Post

Eugenia Rodríguez deslumbró con "I dreamed a dream" de Les Miserables

Live Blog Post

Alan Lez se lució con "Cryin'" de Aerosmith

Live Blog Post

Milagros Abud interpretó "Se dice de mí" de Tita Merello

Live Blog Post

Nicolás Behringer abrió la noche con "Un pacto para vivir" de Bersuit Vergarabat

Live Blog Post

Gran final de La Voz Argentina 2025: así comenzó la gala del domingo

Live Blog Post

Quién gana La Voz Argentina 2025, según el boca de urna de redes sociales

El periodista Julián Haramboure fue uno de los que decidió lanzar una encuesta en la red social X para dar un primer pantallazo de quién puede llegar a coronarse en esta edición del reality de talento. El primer sondeo dio como ganador a Nicolás Behringer, con un 55,8% de los votos, siguiéndole Alan Lez, con un 24,5%.

Por detrás se ubicó Milagros Gerez Abud, con un 15,3%, y a lo último quedó Eugenia Rodríguez, con un tímido 4,4%.

Seguí leyendo esta nota acá

Alan Lez | Milagros Gerez Abud | Eugenia Rodríguez | Lucas Behringer

Live Blog Post

Cuál es el espectacular premio que recibirá el ganador de La Voz Argentina 2025

Más allá de conquistar el ansiado título de "La Voz Argentina", el ganador será recompensado con un cuantioso premio en efectivo, un auto 0km y la firma de un contrato con Universal Music. La tensión es palpable ante la inminente revelación del talento que se consagrará campeón.

lali la voz
Live Blog Post

¡Votá a tu favorito en La Voz Argentina!

image
Live Blog Post

A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 22:15 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Live Blog Post

Estos son los cuatro aspirantes a la gloria

Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:

  • Team Lali: Alan Lez

  • Team Luck Ra: Nicolás Behringer

  • Team Soledad: Milagros Gerez Amud

  • Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

image

Embed

