Filtraron el mensaje que permitió ubicar a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba
La clave para la captura del uruguayo fue un mensaje que envió una empleada del Hotel Berlín a su dueño tras reconocerlo en redes sociales.
La detención de Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja y de la madre de ella en Córdoba, se concretó gracias a un mensaje que resultó decisivo. El texto, enviado por una recepcionista del Hotel Berlín de Gualeguaychú a su jefe, alertaba que el sospechoso se había alojado en el lugar junto a su hijo. “Daniel, me apareció eso en Instagram. Y el muchacho está alojado acá con el nene”, decía el mensaje que terminó marcando el punto final a la fuga del acusado.
Laurta había llegado al establecimiento el sábado por la tarde, luego de hacer una reserva telefónica. “Llegó caminando, no en vehículo. Hace el check-in normal, se registra con su DNI argentino y hace el trámite absolutamente correcto”, relató Daniel Merlo, dueño del hotel, en diálogo con C5N. Según contó, el uruguayo se hospedó en la habitación 209, sin mostrar nerviosismo ni intentar ocultar su identidad.
El empresario detalló además que Laurta y su hijo pasaron la noche con total normalidad. “A las 23 hace un pedido de comida por delivery, baja a buscarlo. En ningún momento se escondió de las cámaras ni tuvo una actitud sospechosa. Cenan en la habitación, y al día siguiente baja a pedir el desayuno porque se había quedado dormido”, explicó.
El hotelero afirmó que el hombre se mostró amable y tranquilo en todo momento. “Siempre se manejó con respeto y educación. Preguntó si podía desayunar más tarde y el hotel accedió. Se le llevó el servicio al cuarto, que fue la bandeja que quedó cuando lo detuvieron, cerca de las 14”, agregó.
El mensaje de la empleada cambió el curso de la historia. Al ver la alerta en redes sociales sobre el Alerta Sofía y la búsqueda de Laurta, la trabajadora no dudó en comunicarse con su jefe, quien de inmediato informó a las autoridades. Minutos después, la policía llegó al hotel y arrestó al acusado sin resistencia. En la habitación 209 los investigadores hallaron varios elementos personales y pertenencias del niño.
Violencia de género: las denuncias contra el sospechoso
Giardina ya había denunciado a Laurta por haber intentado ahorcarla en Uruguay, donde convivían junto a su hijo, según reconstruyeron medios locales. En ese momento, la Justicia uruguaya le impuso al sospechoso una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, Laurta habría logrado encontrarla y había retomado el contacto, según testimonios de allegados. “Ella vivía con miedo, pero pensaba que acá iba a estar más segura”, contó una amiga cercana a Luna, de 28 años.
Fue así como en 2021 la mujer, que estudiaba Agronomía en la Universidad de la República, decidió escapar junto a su pequeño hijo a Córdoba. Una vez en la provincia argentina, Giardina había recibido un botón antipánico, el cual no llegó a activar al momento del ataque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario