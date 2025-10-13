Filtraron el mensaje que permitió ubicar a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

hotel gualeguaychu doble femicidio cordoba

El mensaje de la empleada cambió el curso de la historia. Al ver la alerta en redes sociales sobre el Alerta Sofía y la búsqueda de Laurta, la trabajadora no dudó en comunicarse con su jefe, quien de inmediato informó a las autoridades. Minutos después, la policía llegó al hotel y arrestó al acusado sin resistencia. En la habitación 209 los investigadores hallaron varios elementos personales y pertenencias del niño.

Violencia de género: las denuncias contra el sospechoso

Giardina ya había denunciado a Laurta por haber intentado ahorcarla en Uruguay, donde convivían junto a su hijo, según reconstruyeron medios locales. En ese momento, la Justicia uruguaya le impuso al sospechoso una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, Laurta habría logrado encontrarla y había retomado el contacto, según testimonios de allegados. “Ella vivía con miedo, pero pensaba que acá iba a estar más segura”, contó una amiga cercana a Luna, de 28 años.

Fue así como en 2021 la mujer, que estudiaba Agronomía en la Universidad de la República, decidió escapar junto a su pequeño hijo a Córdoba. Una vez en la provincia argentina, Giardina había recibido un botón antipánico, el cual no llegó a activar al momento del ataque.