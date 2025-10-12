Vuelve "Peaky Blinders": la nueva generación de los Shelby con un rol clave de Cillian Murphy

Detalles sobre las dos nuevas temporadas de "Peaky Blinders"

El universo de "Peaky Blinders" se expandirá con la confirmación de dos nuevas temporadas, cada una compuesta por seis episodios de 60 minutos, que darán continuidad a la saga más allá de la película que se encuentra en postproducción.

Lo que se sabe hasta el momento de las dos nuevas temporadas