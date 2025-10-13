MinutoUno

Qué dispositivos de salud conviene comprar y cuáles son sus precios

Estos aparatos tecnológicos se encargan de acompañar y ofrecer datos en tiempo real durante la sesión de entrenamiento. Los detalles en la nota.

Estos son los dispositivos de salud más eficientes en términos de rendimiento y durabilidad. 

El mundo de la tecnología avanza a paso firme desde hace algunos años, cuando comenzaron a salir los primeros dispositivos móviles. Por aquellos años, estos diminutos aparatos eran todo una novedad, y eso que presentaban funciones básicas como mandar mensajes o realizar llamadas.

Sin embargo, fue tanto el crecimiento y desarrollo de estos productos, que en la actualidad se pueden encontrar diferentes periféricos que no solo ofrecen funciones tradicionales, sino que también permiten seguir la salud en tiempo real y en simples pasos.

Los dispositivos de salud que conviene comprar

Reloj
Los relojes inteligentes son los aliados principales al momento de realizar actividad física.

Los wearables dejaron de ser solo para fanáticos de la tecnología y se convirtieron en accesorios indispensables para la rutina diaria. Los relojes siguen siendo los más populares, pero también hay anillos inteligentes, pulseras de actividad, ropa conectada y parches que monitorean la salud.

Estos dispositivos se encargan de mostrar datos claros sobre pasos, sueño y actividad, y algunos incluso alertan sobre cambios en el pulso o arritmias, incentivando consultas médicas. En Argentina, los precios van desde unos $20.000 hasta más de un millón, según modelo y marca.

  • Xiaomi Redmi Watch 5 Active: Gama media, monitorea ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño y pasos. Pantalla a color y buena autonomía.
  • Samsung Galaxy Watch 6: Equilibrio entre funciones y diseño. Incluye ECG y sensores de composición corporal.
  • Huawei Watch Fit 4: Controla corazón, sueño, estrés y más de 100 deportes. Batería de larga duración.
  • Apple Watch SE 2: Versión accesible, mide ritmo cardíaco, sueño y ciclo menstrual.
  • Garmin Forerunner 970: Para deportistas avanzados, con ECG certificado y análisis de sueño y estrés.
  • X-View Quantum Trail S: Resistente al agua y pensado para actividades al aire libre.
  • Sansei Smartwatch Básico: Simple y económico, ideal para iniciar seguimiento de pasos y sueño.

