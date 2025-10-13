Qué dispositivos de salud conviene comprar y cuáles son sus precios
Estos aparatos tecnológicos se encargan de acompañar y ofrecer datos en tiempo real durante la sesión de entrenamiento. Los detalles en la nota.
El mundo de la tecnología avanza a paso firme desde hace algunos años, cuando comenzaron a salir los primeros dispositivos móviles. Por aquellos años, estos diminutos aparatos eran todo una novedad, y eso que presentaban funciones básicas como mandar mensajes o realizar llamadas.
Sin embargo, fue tanto el crecimiento y desarrollo de estos productos, que en la actualidad se pueden encontrar diferentes periféricos que no solo ofrecen funciones tradicionales, sino que también permiten seguir la salud en tiempo real y en simples pasos.
Los dispositivos de salud que conviene comprar
Los wearables dejaron de ser solo para fanáticos de la tecnología y se convirtieron en accesorios indispensables para la rutina diaria. Los relojes siguen siendo los más populares, pero también hay anillos inteligentes, pulseras de actividad, ropa conectada y parches que monitorean la salud.
Estos dispositivos se encargan de mostrar datos claros sobre pasos, sueño y actividad, y algunos incluso alertan sobre cambios en el pulso o arritmias, incentivando consultas médicas. En Argentina, los precios van desde unos $20.000 hasta más de un millón, según modelo y marca.
- Xiaomi Redmi Watch 5 Active: Gama media, monitorea ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño y pasos. Pantalla a color y buena autonomía.
- Samsung Galaxy Watch 6: Equilibrio entre funciones y diseño. Incluye ECG y sensores de composición corporal.
- Huawei Watch Fit 4: Controla corazón, sueño, estrés y más de 100 deportes. Batería de larga duración.
- Apple Watch SE 2: Versión accesible, mide ritmo cardíaco, sueño y ciclo menstrual.
- Garmin Forerunner 970: Para deportistas avanzados, con ECG certificado y análisis de sueño y estrés.
- X-View Quantum Trail S: Resistente al agua y pensado para actividades al aire libre.
- Sansei Smartwatch Básico: Simple y económico, ideal para iniciar seguimiento de pasos y sueño.
