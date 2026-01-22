Los supermercados con ofertas de hasta 40% de descuento en bicicletas.

En el segmento infantil, se destaca la bicicleta Kids rodado 16 de Philco, con un 20% de descuento, que reduce su precio de $299.999 a $239.999. En este caso, la compra se realiza al contado y con envío como única modalidad.

Ofertas en Carrefour

Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle L negra – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – 3 cuotas sin interés.

Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle M negra – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – pago contado (solo envío).

Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle L gris – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – 3 cuotas sin interés.

Bicicleta MTB Acero Jeico F1 R29 21v talle L roja – 32% off – $263.659 (precio regular: $390.613) – 3 cuotas sin interés.

Bicicleta Mountain Bike rodado 29″ Jordan MTB negra – 20% off – $391.992 (precio regular: $489.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL negra y dorada talle S – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).

Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL negra y gris talle L – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).

Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL gris y amarillo talle M – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).

Bicicleta todo terreno Dolphin rodado 26 azul – 20% off – $279.992 (precio regular: $349.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta rodado 16 paseo lujo – 20% off – $199.992 (precio regular: $249.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta R20 paseo lujo – 20% off – $239.992 (precio regular: $299.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta Kids rodado 16 violeta Philco – 20% off – $239.999 (precio regular: $299.999) – pago contado (solo envío).

Los descuentos disponibles en Coto

Coto presenta una de las ofertas más amplias en términos de variedad de bicicletas, con rebajas del 35% en la mayoría de los modelos incluidos. La propuesta abarca desde bicicletas de balanceo y rodados infantiles hasta opciones de mountain bike para adultos, todas disponibles a través de su tienda online.

Dentro de la categoría infantil, se destacan la Bicicleta Balanceo BOX rodado 12, con un precio promocional de $39.649,35 frente a un valor regular de $60.999, y financiación en tres cuotas sin interés de $13.216,45. A esta opción se suman distintos modelos con diseños licenciados, como las bicicletas infantiles con ruedas de BLUES CLUES y PAW PATROL, también en rodado 12, que pasan de $179.999 a $116.999,35, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés de $38.999,78.

Para el público adulto, la cadena incorpora bicicletas de montaña rodado 26 y 29 de la línea SPX. Los modelos BT1, BT2 y BT3, en distintas combinaciones de colores, cuentan con un descuento del 35%, lo que reduce su precio de $449.000 a $291.850. Estas bicicletas pueden abonarse en tres cuotas sin interés de $97.283,33, una condición que se mantiene en todos los modelos de esta categoría incluidos en la promoción.

Ofertas en Coto