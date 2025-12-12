NASA: revelaron unas extrañas imágenes en el cielo en Francia

Surgen justo después de un rayo y se manifiestan como "un destello rojizo repentino que puede adoptar diversas formas, a menudo combinando columnas difusas y brillantes zarcillos espinosos".

Poco se sabe sobre los sprites. Estos ocurren durante las tormentas y duran menos de 10 milisegundos, por lo que son prácticamente invisibles para el ojo humano.

Solo en años recientes la fotografía digital ha permitido estudiarlos con mayor detalle. Aun así, los científicos siguen sin conocer con precisión cómo y por qué se forman.

Spritacular: ciencia ciudadana para estudiarlos

La NASA clasifica los duendes rojos como el tipo más común dentro de los llamados fenómenos luminosos transitorios (TLE).

La agencia creó el proyecto de ciencia ciudadana Spritacular, que anima a fotógrafos de todo el mundo a compartir sus capturas.

"Se capturan imágenes maravillosas de sprites, pero se comparten esporádicamente por internet y gran parte de la comunidad científica nunca llega a verlas", señala Burcu Kosar, físico espacial del Centro Goddard e investigador principal del proyecto.

La NASA también estudia otros TLE, como ELFOS, Halos, Jets Azules y Jets Gigantescos, con el objetivo de entender mejor la dinámica eléctrica de la atmósfera superior.

La imagen capturada por Escurat está disponible en el sitio web de la NASA y puede descargarse como fondo de pantalla para laptops y teléfonos móviles.