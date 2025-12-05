Los detalles sobre la vuelta de la NASA a la Luna: la entidad invita a participar de la travesía

Artemis Nasa 2 Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán los primeros humanos en orbitar la Luna desde el Apolo XVII.

Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Participar en esta propuesta resulta sencillo. Basta con visitar la página oficial de la NASA y completar un formulario con nombre, apellidos y un código PIN de seguridad. No se pide más. Una vez completado, se genera un pase de abordaje digital que se puede almacenar o compartir.

No existe restricción por edad ni nacionalidad. Desde un niño hasta una persona mayor puede sumarse. El proceso no tiene coste alguno y puede realizarse desde cualquier país con acceso a internet.

La participación es simbólica, pero la NASA anima al público a involucrarse como una forma de acercar la exploración espacial a la gente. En palabras de la agencia esta iniciativa “permite inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañar el camino hacia la exploración del espacio profundo”.