NASA: las naves con las que emprenderán la búsqueda de vida alienígena

Si se aprueba, Europa Lander no perforará el hielo, pero sí estudiará los primeros centímetros de la superficie y probará instrumentos esenciales para futuras misiones de perforación profunda. Allí, bajo una capa helada que podría encerrar más agua que todos los océanos terrestres juntos, se cree que podría existir un océano capaz de sostener vida microbiana.

Europa no está sola en la lista de mundos oceánicos: Encélado, con sus géiseres cargados de compuestos orgánicos; Titán, con su química rica en hidrocarburos; o Tritón, la luna activa de Neptuno, también forman parte de los objetivos a largo plazo. Cada uno de ellos podría revelar pistas fundamentales sobre cómo y dónde puede surgir la vida en el universo.