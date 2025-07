Nueva edición de la Feria Francesa: cocina en vivo, música y un fin de semana con sabor a París

Entre las actividades destacadas, se podrá disfrutar de shows en vivo de artistas con un fuerte vínculo con la chanson française. Se presentará Nana, cantante parisina que interpreta clásicos de Piaf con un estilo teatral y lírico, y Ohlala Virginie, actriz y cantante que mezcla humor, emoción y música francesa en un espectáculo íntimo y potente.

Además, habrá una agenda especial de clases para aprender de la mano de cocineros, pasteleros y expertos invitados. Todas las actividades son con entrada libre.

SÁBADO 12 de julio:

13 h – Croissants con Juan Manuel Herrera. Una de las clases más esperadas del fin de semana. El reconocido pastelero enseñará los secretos del clásico francés usando productos de Milkaut.

14 h – Glowy Make Up by L’Oréal Paris. Tips de belleza con estilo parisino. La influencer Maru Iovanetti compartirá técnicas para lograr un look luminoso y natural, con el sello de L’Oréal.

DOMINGO 13 de julio:

13 h – Trufas con La Esperanza & Sebastien Fouillade. Una clase especial para adentrarse en el mundo de las trufas francesas, guiada por uno de los chefs referentes de la asociación.

La Feria Francesa es una oportunidad para vivir de cerca el espíritu festivo de la cultura gala sin salir de Buenos Aires. Ideal para quienes buscan un paseo diferente, aprender algo nuevo o simplemente disfrutar de buena comida, buena música y un entorno al aire libre. En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el fin de semana siguiente.

Dirección: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, Recoleta.

Instagram: @luculluscocinafrancesa