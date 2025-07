Nueva Zelanda derrotó a Francia en el primer test match de la serie de tres encuentros

Sin embargo, el equipo de Nueva Zelanda no al tuvo fácil. Los franceses fueron quienes facturaron primero. Mickael Guillard aterrizó en el ingoal local y consiguió la conquista inicial del cotejo, luego de un penal de Joris Segonds. Sin embargo, el hombre try de los maoríes, Will Jordan, respondió rápidamente, seguido de otra anotación, esta vez de Tupou Vaa'i. Al final de los primeros 40 minutos, Jordie Barrett también facturó y las cosas quedaron 21-13 en favor del dueño de casa, tras otra infracción convertida por Nolan Le Garrec.