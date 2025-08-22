Plazo Fijo o dólares: cuál es la mejor opción para invertir tus ahorros.

El banco anunció que retira su recomendación sobre los bonos argentinos por el momento y aconseja tomar ganancias sobre instrumentos de largo plazo. "Es lo que dice cualqueir argentino que más o menos sabe de mercados: tratar de llegar a las elecciones con menos riesgo", planteó el economista.

"Compro dólares o hago plazo fijo es la pregunta que se hacen todos los argentinos. Un montón de gente quiere conservar su dinero porque es conservadora a nivel financiero. Lo que estamos viendo es lo que cualquier argentino sabe, y alguien conservador se va a tirar por la opción más conservadora, que es el dólar", se explayó.

A futuro, consultado sobre lo que pasará con el dólar después de las elecciones de octubre, el economista dijo que después de esa fecha no le extrañaría que el gobierno tome acciones diferentes.

Plazo fijo: la tasa de interés efectiva por banco

Bancos (TEM / Intereses por $ 500.000 a 30 días)

Banco Nación 3,6666665 % $ 18.333,3

Santander 2,9166667 % $ 14.583,3

Banco Galicia 0 % $ 0

Banco de la Provincia de Buenos Aires 3,25 % $ 16.250

HSBC 0 % $ 0

BBVA 3,3333335 % $ 16.666,7

Banco Macro 3,25 % $ 16.250

Banco Credicoop 3,6666665 % $ 18.333,3

ICBC 3,5708334 % $ 17.854,2

Banco Ciudad 2,5833333 % $ 12.916,7

Banco Bica 3,75 % $ 18.750

Banco CMF 4,5833334 % $ 22.916,7

Banco Comafi 3,5833333 % $ 17.916,7

Banco de Corrientes 3,6666665 % $ 18.333,3

Banco de la Provincia de Córdoba 3,6666665 % $ 18.333,3

Banco de Chubut 3,1666666 % $ 15.833,3

Banco del Sol 3,6666665 % $ 18.333,3

Banco Dino 3,1666666 % $ 15.833,3

Banco Hipotecario 3,7916668 % $ 18.958,3

Banco Julio 3,1666666 % $ 15.833,3

Banco Masventas 2,0833334 % $ 10.416,7

Banco Meridian 3,708333 % $ 18.541,7

Banco de Tierra del Fuego 3,8333334 % $ 19.166,7

Banco Voii 3,8333334 % $ 19.166,7

Bibank 3,5 % $ 17.500

Crédito Regional Compañía Financiera 3,6666665 % $ 18.333,3

La Tasa Nominal Anual de plazo fijo por banco

Bancos (TNA / TEA)