Plazo Fijo o dólares: cuál es la mejor opción para invertir tus ahorros
Un economista aseguró que la Argentina está lejos de una crisis cambiaria y dejó una recomendación para los que deseen asegurar su dinero.
El mercado cambiario estuvo muy movido en julio con la suba del dólar oficial. Algunos sectores lo ven con preocupación y analizan lo que se espera para para el segundo semestre. En este sentido, el economista Fausto Spotorno, Director del Centro de Estudios Económicos de OJF, dejó en claro que Argentina está lejos de una crisis cambiaria y dio una explicación por la suba del dólar.
"Todos los julios sube el dólar porque la gente tiene el aguinaldo y sale a comprar dólares", aseguró en una entrevista con Ahora Play. "Otra cosa que pasó es que en julio vuelven a subir las retenciones , entonces los exportadores ya liquidaron gran parte, antes de que suban", agregó.
"Y por otro lado, están las bandas de flotación: si el dólar estaba más cerca del piso que del techo, era probable que se moviera. No es nada preocupante que se mueva mientas sea dentro de las bandas", aseguró el especialista.
Spotorno señaló que las condiciones actuales son muy diferentes a las de 2018 y aclaró que ahora "no hay carry trade porque no hay entrada de capitales".
Qué conviene más plazo fijo o dólar
Para el economista, lo que dijo JP Morgan sobre retirarse de los bonos argentinos "no es una novedad". El banco emitió un nuevo informe sobre la Argentina en el que advierte que, si bien mantiene una visión constructiva de las perspectivas a no plazo, prefiere "dar un paso atrás y esperar a que se registren mejores niveles de entrada" en los activos locales.
El banco anunció que retira su recomendación sobre los bonos argentinos por el momento y aconseja tomar ganancias sobre instrumentos de largo plazo. "Es lo que dice cualqueir argentino que más o menos sabe de mercados: tratar de llegar a las elecciones con menos riesgo", planteó el economista.
"Compro dólares o hago plazo fijo es la pregunta que se hacen todos los argentinos. Un montón de gente quiere conservar su dinero porque es conservadora a nivel financiero. Lo que estamos viendo es lo que cualquier argentino sabe, y alguien conservador se va a tirar por la opción más conservadora, que es el dólar", se explayó.
A futuro, consultado sobre lo que pasará con el dólar después de las elecciones de octubre, el economista dijo que después de esa fecha no le extrañaría que el gobierno tome acciones diferentes.
Plazo fijo: la tasa de interés efectiva por banco
Bancos (TEM / Intereses por $ 500.000 a 30 días)
- Banco Nación 3,6666665 % $ 18.333,3
- Santander 2,9166667 % $ 14.583,3
- Banco Galicia 0 % $ 0
- Banco de la Provincia de Buenos Aires 3,25 % $ 16.250
- HSBC 0 % $ 0
- BBVA 3,3333335 % $ 16.666,7
- Banco Macro 3,25 % $ 16.250
- Banco Credicoop 3,6666665 % $ 18.333,3
- ICBC 3,5708334 % $ 17.854,2
- Banco Ciudad 2,5833333 % $ 12.916,7
- Banco Bica 3,75 % $ 18.750
- Banco CMF 4,5833334 % $ 22.916,7
- Banco Comafi 3,5833333 % $ 17.916,7
- Banco de Corrientes 3,6666665 % $ 18.333,3
- Banco de la Provincia de Córdoba 3,6666665 % $ 18.333,3
- Banco de Chubut 3,1666666 % $ 15.833,3
- Banco del Sol 3,6666665 % $ 18.333,3
- Banco Dino 3,1666666 % $ 15.833,3
- Banco Hipotecario 3,7916668 % $ 18.958,3
- Banco Julio 3,1666666 % $ 15.833,3
- Banco Masventas 2,0833334 % $ 10.416,7
- Banco Meridian 3,708333 % $ 18.541,7
- Banco de Tierra del Fuego 3,8333334 % $ 19.166,7
- Banco Voii 3,8333334 % $ 19.166,7
- Bibank 3,5 % $ 17.500
- Crédito Regional Compañía Financiera 3,6666665 % $ 18.333,3
La Tasa Nominal Anual de plazo fijo por banco
Bancos (TNA / TEA)
- Banco Nación 44 % 54,052806 %
- Santander 35 % 41,197997 %
- Banco Galicia 0 % 0 %
- Banco de la Provincia de Buenos Aires 39 % 46,784678 %
- BBVA 40 % 48,21265 %
- Banco Macro 39 % 46,784678 %
- Banco Credicoop 44 % 54,052806 %
- ICBC 42,85 % 52,352524 %
- Banco Ciudad 31 % 35,806853 %
- Banco Bica 45 % 55,54543 %
- Banco CMF 55 % 71,21813 %
- Banco Comafi 43 % 52,57332 %
- Banco de Corrientes 44 % 54,052806 %
- Banco de la Provincia de Córdoba 44 % 54,052806 %
- Banco de Chubut 38 % 45,369327 %
- Banco del Sol 44 % 54,052806 %
- Banco Dino 38 % 45,369327 %
- Banco Hipotecario 45,5 % 3,7916668 %
- Banco Julio 38 % 45,369327 %
- Banco Masventas 25 % 28,073156 %
- Banco Meridian 44,5 % 54,79747 %
- Banco de Tierra del Fuego 46 % 57,051307 %
- Banco Voii 46 % 57,051307 %
- Bibank 42 % 51,106864 %
- Crédito Regional Compañía Financiera 44 % 54,052806 %
