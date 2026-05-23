Truco casero: cómo hacer para terminar con las mosquitas de la cocina

Estas mosquitas suelen aparecer cuando hay frutas muy maduras, restos de comida sin limpiar o basura acumulada. Por eso, además del truco casero, es clave mantener la cocina limpia para evitar que vuelvan a reproducirse.

También existen métodos simples y efectivos para ahuyentarlas de forma natural. Las plantas aromáticas como menta, albahaca, lavanda, citronela o caléndula ayudan a repelerlas gracias a su olor intenso, además de aportar frescura al ambiente.

Otra opción práctica es colocar medio limón con clavos de olor, que funciona como repelente natural. También sirven las velas de citronela, muy usadas para mantener alejados a los insectos. Por otro lado, el laurel seco o triturado en pequeños recipientes ayuda a reducir su presencia en la cocina.