La NASA reveló detalles sobre el asteroide que mide 450 metros de largo y que pone en alerta a la Tierra

Fue descubierto en junio de 2004 por astrónomos del Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona. En ese momento generó preocupación internacional porque los primeros cálculos sugerían una posible colisión con el planeta futura con la Tierra.

La NASA y otros observatorios descartaron cualquier impacto en 2029, 2036, 2068 y durante al menos el próximo siglo. Actualmente, el evento se considera completamente seguro para la humanidad.

Datos clave sobre el asteroide Apophis

Fecha del acercamiento: 13 de abril de 2029

Distancia estimada: 32.000 kilómetros de la superficie terrestre

Tamaño aproximado: 340 metros de diámetro

Sin riesgo de impacto confirmado

Qué pasará con Pophis en 2029

El 13 de abril de 2029, el asteroide Apophis pasará a una distancia menor que la de varios satélites geoestacionarios. Esto significa que cruzará una región espacial muy próxima al entorno orbital terrestre y satelital.

Según cálculos oficiales, este será el acercamiento más cercano de un asteroide de este tamaño del que exista registro. Por esa razón, el paso de Apophis cerca de la Tierra será considerado un acontecimiento astronómico histórico.

Los expertos señalan que eventos similares ocurren cada varios miles de años en promedio. Más que una amenaza, Apophis representa una oportunidad científica excepcional para estudiar cómo interactúan estos cuerpos con la gravedad y dinámica terrestre.