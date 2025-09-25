Quini 6 deja nuevos millonarios entregando un premio histórico: cuánto ganaron y de dónde son los afortunados
Otra vez el Quini 6 entregó premios millonarios, en este caso uno de los más grandes de su historia, en el sorteo realizando este miércoles 24 de septiembre de 2025 realizando en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.
Cuánto ganaron y de dónde son los nuevos millonarios
Los dos nuevos millonarios acertaron los seis números de la modalidad "La Segunda", que fueron los siguientes: 03 06 17 21 24 31 y gracias a eso se llevaron 1.864.212.986,48 de pesos cada uno
Las apuestas, según se informó de manera oficial, se realizaron en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires, y el restante en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut).
Quini 6: sorteo del miércoles 24 de septiembre
TRADICIONAL
- Nros: 12 18 21 34 37 41
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 03 06 17 21 24 31
- 2 ganadores
REVANCHA
- Nros: 00 03 23 30 32 35
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 02 15 36 41 42 44
- 4 ganadores con 5 aciertos: $63.591.075 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
