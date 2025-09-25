MinutoUno

Quini 6 deja nuevos millonarios entregando un premio histórico: cuánto ganaron y de dónde son los afortunados

En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles. Todos con pozos millonarios.

Otra vez el Quini 6 entregó premios millonarios, en este caso uno de los más grandes de su historia, en el sorteo realizando este miércoles 24 de septiembre de 2025 realizando en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

En minutouno.com los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.

Cuánto ganaron y de dónde son los nuevos millonarios

Los dos nuevos millonarios acertaron los seis números de la modalidad "La Segunda", que fueron los siguientes: 03 06 17 21 24 31 y gracias a eso se llevaron 1.864.212.986,48 de pesos cada uno

Las apuestas, según se informó de manera oficial, se realizaron en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires, y el restante en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut).

Quini 6: sorteo del miércoles 24 de septiembre

TRADICIONAL

  • Nros: 12 18 21 34 37 41
  • Vacante

LA SEGUNDA

  • Nros: 03 06 17 21 24 31
  • 2 ganadores

REVANCHA

  • Nros: 00 03 23 30 32 35
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 02 15 36 41 42 44
  • 4 ganadores con 5 aciertos: $63.591.075 cada uno

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • millonario

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

