Impactante testimonio por el triple femicidio de Florencio Varela: "Andá a buscar a los peruanos"

"Entró una persona que no conozco y empezó a los tiros. No mató a nadie de casualidad. Fueron varios tiros. Buscaba a la hermana de Agostina y a la madre. La abuela se asustó. Están amenazando a la familia y no es justo", sostuvo la mujer. Contó que había otra persona acompañando al tirador, pero que no pudo identificar si también llevaba un arma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1970966881805926498&partner=&hide_thread=false En vivo desde Ciudad Evita, una vecina testigo de como dispararon a la casa de la abuela de Agostina.



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/oPnjPP0EbF — C5N (@C5N) September 24, 2025