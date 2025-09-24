Cristina Kirchner le advirtió a Milei sobre el respaldo de Estados Unidos: "Pan para hoy y hambre para mañana"
La expresidenta criticó otra vez el plan económico de Javier Milei y le aseguró que "los dólares que entran por la puerta de adelante, se van por la de atrás".
La expresidenta Cristina Kirchner criticó este miércoles que el respaldo que el gobierno de los Estados Unidos le dio esta semana al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo es "pan para hoy y hambre para mañana", y le advirtió al mandatario argentino que "los dólares que te entran por la puerta de adelante, se te van por la de atrás".
En un extenso mensaje de X donde volvió a buscar la atención del Presidente con un "Che, Milei", la actual titular del Partido Justicialista (PJ) encaró con un semi triunfal "¿Viste que al final era el dólar?"
Desde su confinamiento en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta hizo un uso intencional de las mayúsculas para intentar por enésima vez que el mensaje llegue a Casa Rosada: "¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?", disparó.
"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos... Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES... Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016 se ha tornado inmanejable", expuso Cristina Kirchner en su perfil de X.
"Mirá, hermano, te lo digo sinceramente... LA 'AYUDA' DE 'LAS FUERZAS DEL NORTE' (me parece que 'Las del Cielo" están medio cabreras con vos) ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA... Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?", señaló.
Además de pasarle la pelota a los ministros Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich para que cuenten "cómo le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje" al final de la convertibilidad, Cristina Kirchner enumeró los muchos datos sobre el endeudamiento del 90% de las familias argentinas, "para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler".
"Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. ES LA FOTO DE UN PAÍS QUE VIVE AL REVÉS, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei… ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale", espetó.
Escondidas en las posdatas, la expresidenta agregó datos sobre el intento de reelección de Mauricio Macri, "también auspiciado por Trump", y se refirió a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que "ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI... sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo... más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF... el REPO... el oro en Londres... Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo".
"¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)? ¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?", cerró.
Nota en desarrollo...
