Cristina Kirchner le advirtió a Milei sobre el respaldo de Estados Unidos: "Pan para hoy y hambre para mañana"

"Mirá, hermano, te lo digo sinceramente... LA 'AYUDA' DE 'LAS FUERZAS DEL NORTE' (me parece que 'Las del Cielo" están medio cabreras con vos) ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA... Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?", señaló.

Además de pasarle la pelota a los ministros Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich para que cuenten "cómo le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje" al final de la convertibilidad, Cristina Kirchner enumeró los muchos datos sobre el endeudamiento del 90% de las familias argentinas, "para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler".

"Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. ES LA FOTO DE UN PAÍS QUE VIVE AL REVÉS, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei… ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale", espetó.

Escondidas en las posdatas, la expresidenta agregó datos sobre el intento de reelección de Mauricio Macri, "también auspiciado por Trump", y se refirió a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que "ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI... sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo... más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF... el REPO... el oro en Londres... Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo".

"¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)? ¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?", cerró.

