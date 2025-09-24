Qué dicen los primeros datos de la autopsia de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Respecto a la investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza; la policía detuvo a cuatro personas en relación con el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, encontrados este miércoles en el patio de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.