Quini 6 con el sorteo más grande de su historia: de dónde son y cuánto ganaron los nuevos millonarios

Las dos apuestas se realizaron en la provincia de Buenos Aires, como la de la Revancha, en este caso una en la localidad de 9 de Julio y la otra en la zona norte del conurbano bonaerense, en el partido de San Isidro, localidad de Martínez.

Quini 6: sorteo del domingo 10 de agosto

TRADICIONAL

Nros : 32 09 01 44 36 02

Vacante

LA SEGUNDA

Nros : 06 22 32 19 15 39

Vacante

REVANCHA

Nros : 08 17 43 44 24 31

1 ganador: $2.108.679.804

SIEMPRE SALE

Nros : 13 35 09 23 07 32

2 ganadores con 6 aciertos: $2.000.000.000 cada uno

