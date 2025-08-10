Quini 6 con el sorteo más grande de su historia: de dónde son y cuánto ganaron los nuevos millonarios
Quini 6 tuvo este domingo 10 de agosto de 2025 el sorteo más grande de su historia, con más de 6 mil millones de pesos en premios y tres afortunados acertaron todos los números y partir de hoy cambiará sus vidas.
Quini 6: cuánto ganaron y de dónde son los nuevos millonarios
Los nuevos millonarios acertaron todos los números en la modalidad Revancha, uno en este caso, y dos en el sorteo especial del Siempre Sale y se repartieron entre ellos el pozo de los 4 mil millones de pesos previstos para la esta ocasión.
En la modalidad Revancha el apostador acertó los siguientes números: 08 17 43 44 24 31 y así se llevó $2.108.679.804 en total. La apuesta se realizó en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
Y para el sorteo especial del Siempre Sale dos apostadores acertaron los siguientes seis números: 13 35 09 23 07 32, ganando cada uno 2 mil millones de pesos.
Las dos apuestas se realizaron en la provincia de Buenos Aires, como la de la Revancha, en este caso una en la localidad de 9 de Julio y la otra en la zona norte del conurbano bonaerense, en el partido de San Isidro, localidad de Martínez.
Quini 6: sorteo del domingo 10 de agosto
TRADICIONAL
- Nros: 32 09 01 44 36 02
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 06 22 32 19 15 39
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 08 17 43 44 24 31
- 1 ganador: $2.108.679.804
SIEMPRE SALE
- Nros: 13 35 09 23 07 32
- 2 ganadores con 6 aciertos: $2.000.000.000 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
