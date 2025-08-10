Anuncian el regreso de las lluvias a Buenos Aires con más días de tormentas: el informe meteorológico
Vuelven las lluvias a la zona del AMBA y podría ser por varios días. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Después de una racha de jornadas secas y con cielo mayormente estable, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio de escenario porque se anuncia la vuelta de las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene cauto, otros especialistas del tiempo anuncian el regreso de las precipitaciones en el AMBA.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el especialistas del clima, luego de una buena semana, el mal tiempo comenzará a gestarse durante la madrugada del sábado 16 de agosto, con cielos cubiertos y aumento de la humedad, para luego dar paso a lluvias y tormentas aisladas que podrían intensificarse hacia la tarde y noche.
El domingo 11 de agosto el panorama no cambiará demasiado: se esperan precipitaciones intermitentes y tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento y un marcado descenso de la presión atmosférica.
Especialistas explican que este cambio estará asociado al avance de un frente frío desde el sur del país, que se encontrará con aire cálido y húmedo presente en la región, generando las condiciones para la inestabilidad.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán cálidas para esta época del año el sábado —con mínimas en torno a los 14°C y máximas de 21°C—, pero el domingo el termómetro comenzará a bajar, dejando un inicio de semana con marcas más frescas.
El SMN recomienda precaución ante la posible actividad eléctrica, ráfagas y acumulación de agua en zonas urbanas, así como mantenerse informado a través de los avisos a corto plazo y alertas oficiales.
Pronóstico para la semana en el AMBA
La semana que comienza continuará con este patrón de amplitud térmica, con lunes y martes presentando condiciones similares: mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que se mantendrán entre los 4 y 7 grados, y máximas que podrán alcanzar los 19 o 20 grados, según el SMN.
Para el miércoles se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado, marcando una mínima de 9 grados y una máxima que podría llegar a los 18 grados, en un ambiente propicio para actividades al aire libre.
En resumen, este domingo será una buena oportunidad para disfrutar de un día con clima estable, frío en la mañana pero con temperaturas que invitan a salir después del mediodía y sin riesgo de lluvias para la región metropolitana.
