Anuncian el regreso de las lluvias a Buenos Aires con más días de tormentas: el informe meteorológico

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán cálidas para esta época del año el sábado —con mínimas en torno a los 14°C y máximas de 21°C—, pero el domingo el termómetro comenzará a bajar, dejando un inicio de semana con marcas más frescas.

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

El SMN recomienda precaución ante la posible actividad eléctrica, ráfagas y acumulación de agua en zonas urbanas, así como mantenerse informado a través de los avisos a corto plazo y alertas oficiales.

Pronóstico para la semana en el AMBA

La semana que comienza continuará con este patrón de amplitud térmica, con lunes y martes presentando condiciones similares: mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que se mantendrán entre los 4 y 7 grados, y máximas que podrán alcanzar los 19 o 20 grados, según el SMN.

clima despejado buenos aires.jpg

Para el miércoles se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado, marcando una mínima de 9 grados y una máxima que podría llegar a los 18 grados, en un ambiente propicio para actividades al aire libre.

En resumen, este domingo será una buena oportunidad para disfrutar de un día con clima estable, frío en la mañana pero con temperaturas que invitan a salir después del mediodía y sin riesgo de lluvias para la región metropolitana.