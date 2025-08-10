Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires tiene fecha: cuándo y qué pasa con el frío
En medio de las bajas temperaturas, el sitio especializado Meteored ya tiene probabilidades de lluvias en el AMBA para la semana entrante. Cómo sigue el clima.
Luego de un fin de semana signado por la amplitud térmica, con mañanas y noches muy frías pero tardes casi primaverales; inicia una nueva semana que se espera con buen clima en el arranque y un leve repunte de las temperaturas, aunque empieza a asomarse una fecha de regreso de las lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes se espera con cielo algo nublado en la madrugada, y luego pasando a parcialmente nublado; acompañado de temperaturas de entre 5 y 19 grados.
De igual modo, martes y miércoles también tendrían buenas condiciones y temperaturas agradables, con cielo parcialmente nublado y mínimas de 5 y 9 grados, respectivamente, y máximas de 19 y 15.
Desde el jueves volverían a bajar las marcas térmicas, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13, acompañado por cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche. El viernes tendría condiciones similares, con un termómetro oscilando entre 3 y 14 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Por un lado, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que llega hasta el sábado inclusive no prevé precipitaciones para esta semana. Ese día que marca el inicio del fin de semana tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 14 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de lluvia débil para el sábado 16 de agosto. El agua llegaría a las 12 del mediodía y se mantendría hasta la medianoche, con probabilidades de entre 30 y 40%.
El portal meteorológico también informa chances de lluvia débil para el domingo 17 de agosto, Día del Niño, pero solo hasta las 3 de la madrugada.
Como ocurre siempre con estos pronósticos extendidos, restará saber cómo avanza el tiempo durante la semana para corroborar si efectivamente se afianzan.
