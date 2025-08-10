Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires tiene fecha: cuándo y qué pasa con el frío

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Por un lado, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que llega hasta el sábado inclusive no prevé precipitaciones para esta semana. Ese día que marca el inicio del fin de semana tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 14 grados.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de lluvia débil para el sábado 16 de agosto. El agua llegaría a las 12 del mediodía y se mantendría hasta la medianoche, con probabilidades de entre 30 y 40%.

El portal meteorológico también informa chances de lluvia débil para el domingo 17 de agosto, Día del Niño, pero solo hasta las 3 de la madrugada.

meteored (3) Meteored ya tiene pronóstico de lluvias en el AMBA para la semana.

Como ocurre siempre con estos pronósticos extendidos, restará saber cómo avanza el tiempo durante la semana para corroborar si efectivamente se afianzan.