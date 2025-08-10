Lluvias, tormentas y vientos fuertes complican el lunes: las alertas del Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, en las zonas afectadas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h..

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

mar del plata tormenta.jpg Lluvias, tormentas y vientos fuertes.

Buscá un lugar bajo techo.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.

Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

clima soleado palermo telam.jpg Fin de semana con mucho sol se espera en la zona del AMBA.

El lunes y martes en la Capital Federal y sus alrededores tendrán mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que se mantendrán entre los 4 y 7 grados, y máximas que podrán alcanzar los 19 o 20 grados, según el SMN.

Para el miércoles se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado, marcando una mínima de 9 grados y una máxima que podría llegar a los 18 grados, en un ambiente propicio para actividades al aire libre.

En resumen, este domingo será una buena oportunidad para disfrutar de un día con clima estable, frío en la mañana pero con temperaturas que invitan a salir después del mediodía y sin riesgo de lluvias para la región metropolitana.