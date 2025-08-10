Lluvias, tormentas y vientos fuertes complican el lunes: las alertas del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y vientos. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
La semana comenzará en varias provincias del país de la peor manera posible, con alertas por lluvias y tormentas en unos casos y en otros por vientos fuertes, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la semana comenzará con buen tiempo aunque ya tiene fecha el regreso de las lluvias a la zona del AMBA.
Alerta por lluvias y vientos fuertes
Las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén están bajo alerta naranja, en su zona cordillerana por lluvias y tormentas fuertes.
También están bajo alerta, pero amarilla, por vientos fuertes Río Negro y Neuquén, como para que el combo meteorológico sea casi perfecto, por lo negativo.
Alagunas de las lluvias pueden ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas mas altas, según informó el SMN.
En tanto, en las zonas afectadas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h..
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Buscá un lugar bajo techo.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.
- Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El lunes y martes en la Capital Federal y sus alrededores tendrán mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que se mantendrán entre los 4 y 7 grados, y máximas que podrán alcanzar los 19 o 20 grados, según el SMN.
Para el miércoles se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado, marcando una mínima de 9 grados y una máxima que podría llegar a los 18 grados, en un ambiente propicio para actividades al aire libre.
En resumen, este domingo será una buena oportunidad para disfrutar de un día con clima estable, frío en la mañana pero con temperaturas que invitan a salir después del mediodía y sin riesgo de lluvias para la región metropolitana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario