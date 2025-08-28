Quini 6 reparte entre cuatro un premio impactante: cuánto ganaron y de dónde son los nuevos millonarios
La jugada del Quini 6 de este miércoles 27 de agosto de 2025 dejó cuatro nuevos millonarios, que se repartieron el premio mayor del sorteo de la modalidad Tradicional.
Quini 6: cuánto ganaron los nuevos millonarios
Los nuevos millonarios acertaron los seis números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 08 10 11 17 38 45 y gracias a eso cada uno se llegó 125 millones de pesos.
Las apuestas se realizaron en Puerto Iguazú (Misiones), Godoy Cruz (Mendoza), San Miguel (Buenos Aires) y Coronel Pringles (Buenos Aires).
Quini 6: sorteo del miércoles 27 de agosto
TRADICIONAL
- Nros: 08 10 11 17 38 45
- 4 ganadores: $125.000.000 cada uno
LA SEGUNDA
- Nros: 00 01 11 15 19 35
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 23 24 32 33 44 45
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 02 05 06 07 16 33
- 38 ganadores con 5 aciertos: $ 5.387.629 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
