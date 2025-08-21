Otra vez el Quini 6 deja un nuevo multimillonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado

quini 6 Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

Quini 6 con nuevo millonario

El nuevo millonarios rápidamente se convirtió en el ganador de la noche, porque acertó todos los números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 32 18 05 14 16 42 y así se llevó un total de $1.514.811.387,60.