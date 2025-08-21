MinutoUno

Otra vez el Quini 6 deja un nuevo multimillonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado

El Quini 6 sigue dejando nuevos millonarios y la jugada de este miércoles 20 de agosto de 2025 no fue la excepción, con un afortunado ganando más de 1.500 millones de pesos.

Quini 6 con nuevo millonario

El nuevo millonarios rápidamente se convirtió en el ganador de la noche, porque acertó todos los números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 32 18 05 14 16 42 y así se llevó un total de $1.514.811.387,60.

La apuesta ganadora fue realizada en la localidad de Trelew, provincia de Chubut.

Quini 6: sorteo del miércoles 20 de agosto

TRADICIONAL

  • Nros: 32 18 05 14 16 42
  • 1 ganador: $1.514.811.387,60

LA SEGUNDA

  • Nros: 38 44 39 23 08 24
  • Vacante

REVANCHA

  • Nros: 34 23 38 16 44 10
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 27 30 42 44 33 34
  • 11 ganadores con 5 aciertos: $18.052.941,27 cada uno

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • millonario

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

