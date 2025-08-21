Otra vez el Quini 6 deja un nuevo multimillonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado
El Quini 6 sigue dejando nuevos millonarios y la jugada de este miércoles 20 de agosto de 2025 no fue la excepción, con un afortunado ganando más de 1.500 millones de pesos.
Quini 6 con nuevo millonario
El nuevo millonarios rápidamente se convirtió en el ganador de la noche, porque acertó todos los números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 32 18 05 14 16 42 y así se llevó un total de $1.514.811.387,60.
La apuesta ganadora fue realizada en la localidad de Trelew, provincia de Chubut.
Quini 6: sorteo del miércoles 20 de agosto
TRADICIONAL
- Nros: 32 18 05 14 16 42
- 1 ganador: $1.514.811.387,60
LA SEGUNDA
- Nros: 38 44 39 23 08 24
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 34 23 38 16 44 10
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 27 30 42 44 33 34
- 11 ganadores con 5 aciertos: $18.052.941,27 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
