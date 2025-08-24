Quini 6 en vivo el sorteo 3298 del domingo 24 de agosto de 2025: los números ganadores de hoy
En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles. Todos con pozos millonarios.
El sorteo del Quini 6 número 3298 de este domingo 24 de agosto de 2025, que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe, tiene como siempre un pozo millonario en premios.
En minutouno.com los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.
Quini 6: sorteo del domingo 24 de agosto
TRADICIONAL
- Nros: 08 09 04 44 05 12
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 22 06 34 07 25 09
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 15 41 20 44 14 26
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 35 33 26 44 30 40
- 10 ganadores con 5 aciertos: $25.508.108,60 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario