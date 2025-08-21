Todos los detalles sobre la plataforma de compras en la que se consigue todo a buenos precios
Las adquisiciones en el exterior son cada vez más fuertes y te contamos acá algunos tips que no podés omitir.
Las compras a tiendas e-commerce chinas siguen en tendencia y las dudas aumentan entre los consumidores.
En el top tres de las tiendas online más elegidas para la comprar en el exterior se encuentran Shein, Temu y AliExpress.
La plataforma china Temu, conocida por sus precios ultra bajos, se convirtió en una de las opciones favoritas de los argentinos para comprar ropa, electrónica y artículos para el hogar directamente desde China. Aunque la app aún no tiene envío oficial al país, miles de usuarios ya reciben sus pedidos sin complicaciones, gracias a servicios de courier como Andreani o reenvíos a través de Aerobox.
La posibilidad de pagar en pesos, evitar trámites aduaneros y recibir el producto en la puerta de casa está generando una auténtica revolución de consumo digital y se nota por la gran llegada de estos productos al país.
Cómo funciona Temu, la plataforma
Paso a paso:
- Descargar la app Temu (disponible para Android e iOS).
- Navegar y elegir los productos.
- Pagar en pesos con tarjeta de crédito o Mercado Pago.
- Aprovechar el envío gratuito (que suele incluirse en compras mínimas).
- Esperar entre 30 y 35 días para recibir el paquete en el domicilio.
*Sin embargo, en las últimas semanas varias personas han asegurado en redes sociales que cada vez llegan más rápido los pedidos (aproximadamente 20 días). Lo ideal es estar atento al seguimiento de los envíos en cada caso.
Los pedidos de Temu llegan sin aduana
El secreto está en el sistema logístico que usa Temu, conocido como DDP (Delivery Duty Paid), que ya incluye impuestos y tasas en el precio final. De esa forma, los pedidos no quedan retenidos en la aduana ni requieren trámites adicionales por parte del comprador.
Este sistema permite que las compras lleguen directamente a través de couriers como Andreani, y en muchos casos no se cobra nada extra al recibir.
Qué se puede comprar y por qué conviene
Temu ofrece miles de productos con descuentos muy por debajo del mercado local:
- Ropa y calzado
- Accesorios para celular
- Electrónica y gadgets
- Artículos de cocina y decoración
- Juguetes, papelería y más
En comparación con otras plataformas como Amazon, AliExpress o Shein, Temu se destaca por tener una experiencia de compra más simple, sin conversiones a dólares, y con una interfaz amigable al usuario argentino.
