Todos los detalles sobre la plataforma de compras en la que se consigue todo a buenos precios

Descargar la app Temu (disponible para Android e iOS).

(disponible para Android e iOS). Navegar y elegir los productos .

. Pagar en pesos con tarjeta de crédito o Mercado Pago .

. Aprovechar el envío gratuito (que suele incluirse en compras mínimas).

(que suele incluirse en compras mínimas). Esperar entre 30 y 35 días para recibir el paquete en el domicilio.

*Sin embargo, en las últimas semanas varias personas han asegurado en redes sociales que cada vez llegan más rápido los pedidos (aproximadamente 20 días). Lo ideal es estar atento al seguimiento de los envíos en cada caso.

Los pedidos de Temu llegan sin aduana

El secreto está en el sistema logístico que usa Temu, conocido como DDP (Delivery Duty Paid), que ya incluye impuestos y tasas en el precio final. De esa forma, los pedidos no quedan retenidos en la aduana ni requieren trámites adicionales por parte del comprador.

Este sistema permite que las compras lleguen directamente a través de couriers como Andreani, y en muchos casos no se cobra nada extra al recibir.

Qué se puede comprar y por qué conviene

Temu ofrece miles de productos con descuentos muy por debajo del mercado local:

Ropa y calzado

Accesorios para celular

Electrónica y gadgets

Artículos de cocina y decoración

Juguetes, papelería y más

En comparación con otras plataformas como Amazon, AliExpress o Shein, Temu se destaca por tener una experiencia de compra más simple, sin conversiones a dólares, y con una interfaz amigable al usuario argentino.