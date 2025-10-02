Tragos: dónde encontrar los mejores cócteles clásicos con vodka

ENERO

Enero Restaurant se erige en la Costanera Norte como una propuesta que combina la gastronomía ítalo-argentina y una barra cosmopolita con clásicos reversionados y cócteles de autor. Para los amantes del vodka, se ofrece una carta creativa, que se renueva por temporada, y que cuenta con tradicionales como el refinado Cosmopolitan, con Absolut, Cointreau, jugo de arándanos; el Espresso Martini, una fusión perfecta de vodka Sernova, café espresso y Borghetti; el infaltable Bloody Mary, que lleva Absolut con jugo de tomate, especias y tabasco, y un destacado de otras temporadas —y que siempre puede regresar— como el Cosmos, que en el verano pasado deleitó con Absolut, Campari, Britvic cranberry, óleo de ananá y bitter orange. A estos se suman otros cócteles de autor como Elixir de Calma, con Absolut, Carpano Bianco, cordial de frambuesas, almíbar simple y limón.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Instagram: @enerocostanera

BESTIAL FLY BAR

En la barra de Bestial Fly Bar, el vodka encuentra un escenario privilegiado con cócteles que van desde los clásicos hasta creaciones de autor. Entre los imperdibles se destaca el Bloody Mary, preparado con vodka Wiborowa, jugo de tomate, limón, tabasco, salsa inglesa y una pizca de sal, servido en vaso highball con todo el carácter especiado que lo distingue. A su lado, aparecen propuestas originales que elevan la experiencia: el Gardel, una combinación sofisticada de Chardonnay Saint Felicien, reducción de Malbec de la misma bodega, Absolut peras, frutos rojos y almíbar simple; el Chavo, con Smirnoff de tamarindo, limón, maracuyá fresco y almíbar, y el Trooper, que integra vodka, Orange Curacao, Gancia hibiscus, pomelo, limón y almíbar en un mix cítrico y floral. Cada cóctel se presenta en cabezas bestiales que representan lo que lleva cada uno en su interior. Todo sucede en un rooftop de Palermo ubicado en un piso 11, rodeado de jardines verticales, pisos de ónix y un diseño extravagante.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

Instagram: @bestial.flybar

PIZZA CERO

En Pizza Cero, la coctelería con vodka despliega una selección que amalgama tradición y creatividad en partes iguales. Entre los clásicos infaltables se lucen el Cosmopolitan, servido en copa de cóctel con su característico tono rosado y garnish de cítricos, y el Bloody Mary, preparado con vodka, jugo de tomate, limón, tabasco, salsa inglesa, un poco de sal y apio, en vaso highball cargado de especias y frescura. La carta también suma cócteles especiales que sorprenden: el Mandarin Passion, a base de vodka de mandarina, jugo de arándanos, rodajas de pepino y un toque de espumante; el Madras, que combina vodka con jugo de arándanos y de naranja en copa balón, y el Ruby Berry, una mezcla audaz de bourbon, vodka de mango, arándanos y naranja, que se presenta en vaso bajo con garnish frutal. Para quienes buscan opciones frescas y descontracturadas, las Caipiroskas —incluida su versión con albahaca— ofrecen un equilibrio perfecto entre dulzor, acidez y aromas herbales. Todo se disfruta en un entorno de impronta sofisticada y cosmopolita, con una gran barra de estilo Art decó en madera lustrada y botellero de bronce que funciona como epicentro de la experiencia.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

Instagram: @pizzacero