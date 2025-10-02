Renunció el abogado de Lara Gutiérrez en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela
Se trata de Gonzalo Fuenzalida, quien decidió abandonar el caso luego de las declaraciones del letrado que defiende a Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.
Durante el mediodía de este jueves, Guillermo Endi -el abogado defensor de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez- deslizó que el móvil del triple crimen tuvo que ver con el robo de 400kg. de cocaína, que habrían sido sustraídos por un supuesto "noviecito" de Lara Gutiérrez, quien se encargó de dormir a un narco para que la droga pudiese ser robada.
Tras estos dichos, Gonzalo Fuenzalida presentó su renuncia al patrocinio de la familia de la adolescente de 15 años que fue brutalmente torturada y asesinada junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).
Así lo informaron en "De Una", por la pantalla de C5N, con datos aportados por Leo García: "El movimiento se da en el mismo día que se levanta el secreto de sumario. Se empiezan a conocer detalles. Se conoce esta acusación que hizo el Dr. Guillermo Endi, pero la nueva noticia es que el abogado Fuenzalida ha dejado la causa".
"Por los datos que tenemos, la familia tendrá una nueva abogada en la causa en las próximas horas, que se presentará como querellante. Y hay un cambio, en principio, de estrategia. Hasta ahora, las familias iban con una misma estrategia. Habrá que ver en las próximas horas si eso cambia", agregó el periodista.
Quiénes son los detenidos por el triple femicidio
Hasta el momento, nueve personas han sido arrestadas en relación con el triple femicidio.
En la cárcel de Melchor Romero se encuentran:
- Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva (su pareja, en cuya casa se encontraron los cuerpos).
- Andrés Maximiliano Parra (18).
- Iara Daniela Ibarra (19).
Las capturas recientes incluyen a figuras clave:
- Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J"), presunto jefe que habría ordenado el crimen fue capturado en un camión en Pucusana, Perú.
- Matías Agustín Ozorio, ladero de "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú, poco antes de una cita planeada con su jefe.
- Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia. Es quien manejaba el vehículo donde habrían sido trasladadas las víctimas.
- Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber viajado con su tío la noche de los asesinatos.
- Ariel Giménez, acusado de participar directamente en la ocultación de los cuerpos, ya que se le imputa haber cavado la fosa y enterrado a las víctimas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario