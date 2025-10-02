Renunció el abogado de Lara Gutiérrez en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela

Durante el mediodía de este jueves, Guillermo Endi -el abogado defensor de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez- deslizó que el móvil del triple crimen tuvo que ver con el robo de 400kg. de cocaína, que habrían sido sustraídos por un supuesto "noviecito" de Lara Gutiérrez, quien se encargó de dormir a un narco para que la droga pudiese ser robada.