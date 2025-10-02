Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. River por la Copa Argentina 2025.
Racing y River se miden este jueves en Rosario, en un clásico especial por los cuartos de final de la Copa Argentina, en busca de avanzar a semifinales donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza.
El encuentro se juega desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TyC Sports. La "Lepra" mendocina espera en semis de un lado de la llave, mientras que del otro se enfrentan Argentinos Juniors y Belgrano.
El clásico se presenta con múltiples ingredientes, destacando la polémica salida de Maxi Salas de Avellaneda, hoy pieza clave en el equipo de Núñez. Además, el encuentro tendrá el morbo añadido de la posible presencia de Marcos Rojo, exjugador de Boca, en la defensa de la "Academia".
El equipo de Gustavo Costas llega en un momento inmejorable, revitalizado tras conseguir el pase a las semifinales de la Copa Libertadores. Aunque su posición en el Torneo Clausura no es la mejor, Racing busca aprovechar el mal momento de River para eliminarlo de otra competencia y reafirmar su buen presente en un partido de alto calibre.
La realidad de River, dirigido por Marcelo Gallardo, es completamente opuesta. El "Millonario" atraviesa una profunda crisis tras ser eliminado de la Copa Libertadores y sumar dos derrotas consecutivas en el torneo local, incluyendo la histórica caída como local ante Deportivo Riestra.
Formaciones de Racing vs. River por la Copa Argentina
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Racing vs. River por la Copa Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario