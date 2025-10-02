Revés a Milei: el Senado rechazó el veto a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario
Los bloques de la oposición lograron el quórum necesario para debatir y le dieron un nuevo cachetazo al Gobierno libertario.
El Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría y a la de Financiamiento Universitario, significando una nueva derrota del Gobierno en el Congreso, tal como sucedió con la norma que regula la emergencia en Discapacidad.
El nuevo duro golpe legislativo tuvo su votación alrededor de las 18:30, donde la continuación de la ley que ampara al Hospital Garrahan y otros centros de salud recibió 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. En tanto, el poroteo fue casi igual para el Financiamiento Universitario: 58 afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones.
La insistencia en estas normas ya contaba con el apoyo en la Cámara de Diputados, donde suele ser más complicado el tratamiento de las leyes.
Para avanzar con ambas leyes, la oposición necesitaba dos tercios de los presentes en el Senado. De los 72 legisladores que hay, 69 estuvieron presentes para votar, por lo que se necesitan 46 votos positivos para darle un nuevo revés a la gestión administrada por Javier Milei, lo que se superó ampliamente.
Cabe señalar que, en su momento, la ley de Emergencia Pediátrica -conocido como Ley Garrahan- se convirtió en ley con 62 votos a favor y tuvo solo 8 en contra. Mientras que el financiamiento universitario tuvo 58 positivos y 10 negativos.
No es esta la primera vez que el Gobierno recibe un revés: como se mencionó anteriormente, a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tiene que reglamentar de manera obligatoria.
Lo cierto es que, días más tarde, la gestión libertaria la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución, lo que permite pensar que sucederá lo mismo con las leyes en las que el Senado decidió hoy su continuidad.
