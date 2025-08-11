Turismo Argentina: la escapada al pueblo de Corrientes donde la selva y la historia cobran vida

Lugares emblemáticos como la Colonia 3 de Abril, el antiguo puerto y los parajes históricos Toropí y Punta Cuevas permiten descubrir distintos capítulos de un pasado lleno de matices.

Bella vista resto

La cocina local también representa un gran atractivo. Comidas típicas, conservas caseras y bebidas frutales dan cuenta del vínculo directo con los productos autóctonos. A esto se suman celebraciones como la Fiesta Nacional de la Naranja y los animados carnavales de febrero, que expresan el dinamismo y la identidad cultural de la zona.

Dónde queda Bella Vista

Ubicada en el sector occidental de la provincia de Corrientes, Bella Vista se localiza aproximadamente a 150 kilómetros de la ciudad capital. Asentada junto al río Paraná, brinda vistas privilegiadas del curso de agua y de los acantilados que la abrazan.

Cómo llegar a Bella Vista

La principal vía de ingreso a este destino es desde la ciudad de Corrientes. El viaje implica transitar por la Ruta Nacional 12 y posteriormente por la Ruta Provincial 27, recorriendo cerca de 150 kilómetros.

Para quienes parten desde otras localidades, es posible enlazar con estas rutas mediante la Ruta 9 o partiendo desde Puerto Iguazú, lo que simplifica el acceso a este atractivo turístico ubicado en el norte del país.