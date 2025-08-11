Turismo Argentina: la escapada al pueblo de Corrientes donde la selva y la historia cobran vida
Un destinocon estilo simple y que brinda playas junto al Paraná, grandes campos de frutas y calles que evocan otras épocas.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares increíbles del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En el norte de Argentina hay un lugar que sorprende por la armonía entre su entorno natural y su herencia cultural. Bella Vista, un pueblo con su estilo simple y su pasado fascinante, brinda playas junto al Paraná, grandes campos de frutas y calles que evocan otras épocas.
Qué se puede hacer en Bella Vista
Dentro de las propuestas más visitadas, sobresale el Balneario Municipal, centro neurálgico de la temporada estival, donde las serenas aguas del Paraná se convierten en refugio para el descanso. Las extensas franjas de arena constituyen un entorno perfecto para disfrutar del aire libre junto al río, y la infraestructura disponible garantiza una experiencia cómoda para los turistas.
Quienes buscan emociones al aire libre encontrarán opciones como el kayak, el canotaje o la pesca recreativa. Estas alternativas están pensadas tanto para novatos como para personas con habilidades más avanzadas, ofreciendo la posibilidad de recorrer el río y contemplar sus variados escenarios naturales desde una perspectiva distinta.
Sus caminos adoquinados, las construcciones de barro y las plazas tradicionales mantienen viva la huella de una historia vinculada a la producción de cal y al proceso de colonización.
Lugares emblemáticos como la Colonia 3 de Abril, el antiguo puerto y los parajes históricos Toropí y Punta Cuevas permiten descubrir distintos capítulos de un pasado lleno de matices.
La cocina local también representa un gran atractivo. Comidas típicas, conservas caseras y bebidas frutales dan cuenta del vínculo directo con los productos autóctonos. A esto se suman celebraciones como la Fiesta Nacional de la Naranja y los animados carnavales de febrero, que expresan el dinamismo y la identidad cultural de la zona.
Dónde queda Bella Vista
Ubicada en el sector occidental de la provincia de Corrientes, Bella Vista se localiza aproximadamente a 150 kilómetros de la ciudad capital. Asentada junto al río Paraná, brinda vistas privilegiadas del curso de agua y de los acantilados que la abrazan.
Cómo llegar a Bella Vista
La principal vía de ingreso a este destino es desde la ciudad de Corrientes. El viaje implica transitar por la Ruta Nacional 12 y posteriormente por la Ruta Provincial 27, recorriendo cerca de 150 kilómetros.
Para quienes parten desde otras localidades, es posible enlazar con estas rutas mediante la Ruta 9 o partiendo desde Puerto Iguazú, lo que simplifica el acceso a este atractivo turístico ubicado en el norte del país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario