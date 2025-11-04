Un festival donde se come, se piensa y se actúa: nueva edición de Cocina y Teatro Judío

Después de una primera edición con localidades agotadas en 2024, el festival vuelve con funciones en distintas salas porteñas, donde cada cita invita al público a vivir una experiencia inmersiva: una obra vinculada a historias, tradiciones y problemáticas del mundo judío, un menú diseñado por chefs invitados que reversionan platos clásicos como knishes, kibe, lahmayin o schnitzel en clave contemporánea, música klezmer interpretada en vivo y un espacio de charla moderado por especialistas que propicia el intercambio entre artistas, espectadores y referentes culturales.