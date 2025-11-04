Turismo en Brasil: el pueblo de cultura cervecera que te hace sentir en Alemania
Situado en el estado de Santa Catarina, este atrapante destino es el encargado de organizar la Fiesta de la Cerveza. Todos los detalles en la nota.
Brasil se presenta como un destino donde la naturaleza, la alegría y la cultura se combinan con el objetivo de atrapar la atención de los visitantes. Desde sus playas de arena blanca hasta sus selvas cautivantes, el país es conocido por ofrecer experiencias que fusionan descanso, aventura y tradición.
Pero si por algo es conocido el territorio brasilero es por su amplio repertorio festivo, con innumerables celebraciones durante todo el año. Una de las festividades más masivas es la Fiesta de la Cerveza, que se realiza en Blumenau y reúne a cientos de turistas durante su celebración.
Qué se puede hacer en Blumenau
Blumenau es una ciudad que combina tradición, historia y entretenimiento. Quienes la visitan pueden conocer sus cervecerías artesanales, donde cada una cuenta con sabores únicos y una elaboración cuidada.
En el corazón urbano, las construcciones de estilo alemán y los paseos junto al río Itajaí-Açu ofrecen un ambiente perfecto para descansar. Además, los museos permiten adentrarse en el pasado de los inmigrantes que dieron forma a la ciudad, mientras que los miradores y puentes invitan a disfrutar de postales inolvidables.
Sin embargo, el punto culminante del año llega en octubre, cuando Blumenau se viste de fiesta para celebrar el famoso Oktoberfest, una de las fiestas más emblemáticas de todo Brasil.
Dónde queda Blumenau
Ubicada en el Valle de Itajaí, dentro del estado de Santa Catarina y a pocos kilómetros de Florianópolis, este sitio se remonta a 1850, cuando un grupo de colonos alemanes encabezados por el doctor Hermann Blumenau se estableció en la zona.
Cómo llegar a Blumenau
Llegar a Blumenau es sencillo gracias a su cercanía con grandes epicentros de Brasil. La alternativa más práctica es tomar un vuelo hasta los aeropuertos de Navegantes o Florianópolis y continuar el trayecto por carretera. Desde Navegantes, el viaje dura poco más de una hora, mientras que desde Florianópolis el recorrido se extiende por unos 130 kilómetros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario