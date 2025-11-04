Turismo en Brasil: el pueblo de cultura cervecera que te hace sentir en Alemania

Dónde queda Blumenau

Ubicada en el Valle de Itajaí, dentro del estado de Santa Catarina y a pocos kilómetros de Florianópolis, este sitio se remonta a 1850, cuando un grupo de colonos alemanes encabezados por el doctor Hermann Blumenau se estableció en la zona.

Cómo llegar a Blumenau

Llegar a Blumenau es sencillo gracias a su cercanía con grandes epicentros de Brasil. La alternativa más práctica es tomar un vuelo hasta los aeropuertos de Navegantes o Florianópolis y continuar el trayecto por carretera. Desde Navegantes, el viaje dura poco más de una hora, mientras que desde Florianópolis el recorrido se extiende por unos 130 kilómetros.