Comunicado del abogado de Michael Carballo: "El Renault 12 se interpuso en el paso de la camioneta"
El joven de 23 años sigue bajo detención, mientras los familiares de las víctimas piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio.
El trágico choque ocurrido en José C. Paz sigue generando repercusiones. Michael Carballo, de 23 años, continúa detenido tras el accidente en el que murió un matrimonio y resultaron heridos sus tres hijos, mientras que su abogado presentó un comunicado que generó fuerte rechazo al atribuir la responsabilidad del hecho a las propias víctimas.
Juan Carlos Osorio, representante legal del joven, detalló que su defendido “posee licencia de conducir desde hace seis años” y negó las versiones que lo vinculaban con el ámbito político o con el dueño del boliche Tornado.
En el texto también aclaró que los test realizados arrojaron resultados negativos, tanto en consumo de alcohol como de sustancias prohibidas: “A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos a los fines de descartarlo en sangre”, sostuvo el abogado.
Osorio afirmó que su cliente circulaba con precaución y sin exceso de velocidad, y que el Renault 12 se habría cruzado en su camino, provocando la colisión: “Mi asistido, venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a acceso a velocidad como se rumorea, dónde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”.
El joven permanece detenido, mientras la fiscalía avanza con las pericias junto al personal policial. Carballo está imputado por homicidio culposo agravado por la muerte de Renzo y Eliana Benítez y por lesiones culposas agravadas hacia sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años. Dos de ellos ya recibieron el alta médica, mientras que la mayor sigue internada con heridas graves.
Luego del siniestro, se confirmó mediante análisis de sangre y orina que Carballo no presentaba alcohol en su organismo. Sin embargo, su comportamiento temerario quedó reflejado en su actividad online: en sus redes sociales mostraba reiteradamente su gusto por la velocidad y las picadas ilegales, tanto en cuatriciclos como en motos.
A última hora del lunes, su cuenta de Instagram fue limpiada casi por completo, eliminando fotos, publicaciones y registros que lo mostraban en la vida nocturna bonaerense o junto a raperos y amigos, posiblemente en el boliche Tornado, administrado por miembros de su familia.
