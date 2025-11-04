Comunicado del abogado de Michael Carballo: "El Renault 12 se interpuso en el paso de la camioneta"

Luego del siniestro, se confirmó mediante análisis de sangre y orina que Carballo no presentaba alcohol en su organismo. Sin embargo, su comportamiento temerario quedó reflejado en su actividad online: en sus redes sociales mostraba reiteradamente su gusto por la velocidad y las picadas ilegales, tanto en cuatriciclos como en motos.

A última hora del lunes, su cuenta de Instagram fue limpiada casi por completo, eliminando fotos, publicaciones y registros que lo mostraban en la vida nocturna bonaerense o junto a raperos y amigos, posiblemente en el boliche Tornado, administrado por miembros de su familia.