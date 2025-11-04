Una mujer atacó a cadenazos a una chica de 14 años en una escuela de Junín

ataque a cadenazos

Los testigos aseguraron que la agresora le dijo: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

Luego de esos momentos de agresión, aparece una maestra que logra separarlas y pedirle a la mujer que se retire del establecimiento. La víctima pidió ayuda a su mamá llamándola desde el teléfono de una compañera para que pida una ambulancia. A esa hora, los directivos de la escuela no se encontraban y, según se denunció, “los maestros no querían llamar a la ambulancia”.

Fue la madre quien, una vez en el colegio llamó al SAME y al personal policial. Al revisarla, el personal sanitario decidió trasladar a la víctima junto a su madre hacia el Hospital Piñeyro para otros controles.

La familia contó que su hija "sigue monitoreada por profesionales de la salud, para evitar cualquier complicación posterior debido a los golpes de cadena recibidos en su cabeza".

Cabe agregar que la agresión quedó registrada por testigos presenciales del hecho y se cree que esas imágenes ya estarían en poder de la justicia. Se desconoce qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren a ese establecimiento.

Mientras tanto, la familia de la víctima está ocupada y preocupada por las lesiones de la menor y, más aún, en asegurar la integridad física de ella de ahora en adelante en la Escuela.