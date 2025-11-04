Fotos y videos: un feroz temporal de viento, lluvia y granizo azotó a Bolívar
En Huanguelén cayeron enormes piedras y también hubo complicaciones en Daireaux y General Acha.
Una fuerte tormenta azotó este lunes por la noche a Urdampilleta, en el partido bonaerense de Bolívar, provocando voladuras de techos, derrumbes de antenas, caída de árboles y postes.
El fenómeno, que comenzó pasadas las 23 horas, dejó calles cubiertas de ramas y cables caídos y provocó la falta de suministro eléctrico en la mayor parte de la población, que se mantuvo como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares, de acuerdo con datos recabados por LaNoticia1.com.
El temporal se desató luego de que el Servicio Meteorológico Nacional elevara el alerta a nivel naranja y no dejó víctimas ni heridos, pero causó importantes daños materiales.
La severidad del fenómeno climático azotó con mayor gravedad sobre el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el derrumbe de una vivienda y múltiples daños estructurales en al menos 40 casas del casco urbano, como informó el Municipio de Bolívar. En otras áreas, la caída de árboles y postes complicó el acceso a sectores afectados, según precisó FM Signos.
A raíz de la magnitud del fenómeno, la Cooperativa Eléctrica local interrumpió el servicio de energía de forma preventiva. Pasadas las 23, el suministro aún no había sido restablecido.
El intendente Marcos Pisano, junto a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad y la delegada Micaela Chiminella, coordinó las tareas junto a Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana, que trabajan en la zona más afectada.
Desde el Municipio de Bolívar informaron que el Hospital Juana de Miguens fue habilitado como centro de evacuación, ya que cuenta con autonomía energética y conectividad satelital.
El temporal también alcanzó a la localidad vecina de Daireaux
En la vecina localidad de Daireaux el temporal provocó la caída de árboles en distintos puntos y donde al menos un vehículo resultó dañado tras ser aplastado por uno de ellos, tal como reportó Diario La mañana.
En Huanguelén cayó granizo y causó importantes destrozos en la localidad. El fenómeno meteorológico, que se desató repentinamente, estuvo acompañado de abundante precipitación. Vecinos reportaron la inusual magnitud del granizo, cuyas dimensiones superaban en muchos casos las de una pelota de golf.
En tanto, el organismo nacional del clima mantiene una advertencia de nivel naranja para las localidades de Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó. El alerta por fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, se extendió para toda la zona centro sur y oeste de la provincia de Buenos Aires desde la madrugada del martes hasta la tarde. Sin embargo, se espera que la intensidad del fenómeno descienda conforme pasen las horas.
El área se encuentra bajo alerta por tormentas fuertes o localmente severas, con previsión de abundante acumulación de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posibles episodios de caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse cifras superiores a las previstas.
