Fotos y videos: un feroz temporal de viento, lluvia y granizo azotó a Bolívar

temporal bolivar



La severidad del fenómeno climático azotó con mayor gravedad sobre el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el derrumbe de una vivienda y múltiples daños estructurales en al menos 40 casas del casco urbano, como informó el Municipio de Bolívar. En otras áreas, la caída de árboles y postes complicó el acceso a sectores afectados, según precisó FM Signos.

temporal bolivar



A raíz de la magnitud del fenómeno, la Cooperativa Eléctrica local interrumpió el servicio de energía de forma preventiva. Pasadas las 23, el suministro aún no había sido restablecido.

temporal bolivar



El intendente Marcos Pisano, junto a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad y la delegada Micaela Chiminella, coordinó las tareas junto a Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana, que trabajan en la zona más afectada.

Desde el Municipio de Bolívar informaron que el Hospital Juana de Miguens fue habilitado como centro de evacuación, ya que cuenta con autonomía energética y conectividad satelital.

temporal bolivar



El temporal también alcanzó a la localidad vecina de Daireaux

En la vecina localidad de Daireaux el temporal provocó la caída de árboles en distintos puntos y donde al menos un vehículo resultó dañado tras ser aplastado por uno de ellos, tal como reportó Diario La mañana.

temporal Daireaux

En Huanguelén cayó granizo y causó importantes destrozos en la localidad. El fenómeno meteorológico, que se desató repentinamente, estuvo acompañado de abundante precipitación. Vecinos reportaron la inusual magnitud del granizo, cuyas dimensiones superaban en muchos casos las de una pelota de golf.

temporal bolivar

En tanto, el organismo nacional del clima mantiene una advertencia de nivel naranja para las localidades de Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó. El alerta por fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, se extendió para toda la zona centro sur y oeste de la provincia de Buenos Aires desde la madrugada del martes hasta la tarde. Sin embargo, se espera que la intensidad del fenómeno descienda conforme pasen las horas.

El área se encuentra bajo alerta por tormentas fuertes o localmente severas, con previsión de abundante acumulación de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posibles episodios de caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse cifras superiores a las previstas.