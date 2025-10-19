 Vacaciones en Salta: el pueblo mágico famoso por sus artesanías que tenés que visitar

También vale la pena recorrer las calles del pueblo y descubrir sus joyas arquitectónicas: la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, construida en 1835, y la Capilla del Cementerio, declarada Monumento Histórico Provincial. Otro punto imperdible es la Plaza La Junta, donde se convocó la Primera Junta Vallista en 1814, un hecho clave en la lucha por la Independencia.

Los amantes de la naturaleza pueden explorar las Cuevas de Acsibi, un conjunto de formaciones rocosas de tonos rojizos que parecen sacadas de otro planeta, y la Laguna de Brealito, ubicada a más de 2.000 metros de altura, conocida por cambiar de color según la luz del sol. Para completar la experiencia, nada mejor que probar la gastronomía típica: empanadas, tamales, humita y chivito, acompañados por vinos pateros o mistela artesanal.

Dónde queda Seclantás

El pueblo de Seclantás se encuentra en el Departamento Molinos, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Salta, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Algunas de sus zonas fueron declaradas Sitio Histórico Nacional por su importancia en la historia argentina. Rodeado de paisajes imponentes y caminos rurales, el destino ofrece una postal perfecta del noroeste.

Cómo llegar a Seclantás

Para llegar desde la capital salteña, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Provincial 33, atravesando el Parque Nacional Los Cardones. Desde allí, el camino sigue por la Ruta Provincial 42 y finalmente la Ruta Nacional 40 hasta cruzar el Río Calchaquí, donde aparece este mágico pueblo.

El viaje dura aproximadamente cuatro horas, y aunque el recorrido puede presentar algunos tramos difíciles, los paisajes andinos y los valles multicolores hacen que cada kilómetro valga la pena. Seclantás no solo es un destino: es una experiencia que conecta con la esencia misma del norte argentino.