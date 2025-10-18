Vacaciones en Jujuy: la joya escondida de la provincia que es un viaje en el tiempo

Para los aventureros, el trekking hacia la cascada de los Paños es una experiencia imperdible. El sendero atraviesa un paisaje de cerros, vegetación autóctona y aves silvestres que acompañan el recorrido hasta llegar a una caída de agua cristalina. Este paseo es ideal para realizar en familia, disfrutando del contacto directo con la naturaleza y de las vistas panorámicas del lugar.

Durante el mes de diciembre, San Antonio se llena de música, color y tradición con la Fiesta Provincial del Quesillo, una celebración típica que reúne a locales y turistas. Además de degustaciones de productos regionales como dulces, licores y vinos artesanales, la fiesta ofrece espectáculos folclóricos y bailes que reflejan el espíritu jujeño en su máxima expresión.

Dónde queda San Antonio

San Antonio se ubica a solo 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a unos 1290 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación privilegiada lo convierte en un destino ideal para una escapada corta o un fin de semana largo, sin necesidad de realizar largos traslados. Rodeado de montañas y vegetación, el entorno ofrece postales perfectas en cualquier época del año.

La cercanía con la capital permite que los visitantes puedan combinar la estadía con otros recorridos turísticos por la provincia, explorando desde la Quebrada de Humahuaca hasta los valles cercanos. Es un punto estratégico tanto para quienes viajan en familia como para quienes buscan turismo rural y descanso.

Cómo llegar a San Antonio

Desde San Salvador de Jujuy, llegar a San Antonio es muy sencillo. Solo se debe tomar la Avenida General Salvo hasta conectar con la Ruta Nacional 9, y luego desviar por la Ruta Provincial 42, que conduce directamente al pueblo. El trayecto dura aproximadamente 40 minutos, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un plan de día entre naturaleza e historia.

Ya sea para una escapada rápida o unas vacaciones más largas, San Antonio es una joya escondida de Jujuy que combina tranquilidad, belleza y autenticidad. Cada visita deja la sensación de haber viajado en el tiempo, en un paisaje que enamora a primera vista.