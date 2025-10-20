Vacaciones en Brasil: el lugar con un nombre que describe la experiencia total
Este sitio se encuentra dentro del estado de Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. Conocé todos los detalles en la nota.
Brasil es el país con mayor superficie de toda Sudamérica, motivo por el cual ofrece paisajes atrapantes. Sus selvas exuberantes y playas paradisíacas lo convierten en un destino único para los viajeros de todo el mundo.
Más allá de sus ciudades emblemáticas como Río de Janeiro o São Paulo, existen rincones menos conocidos que sorprenden por su belleza y tranquilidad. Entre ellos, Bonito se destaca como un lugar único, donde los ríos cristalinos, las cuevas y la biodiversidad permiten vivir experiencias inolvidables para quienes buscan conectar con la naturaleza.
Qué se puede hacer en Bonito
En Bonito, los visitantes tienen la posibilidad de sumergirse en aguas transparentes para nadar, hacer snorkel y observar la fauna acuática. Para los más aventureros, existen actividades como descensos en ríos, recorridos por tirolesas y caminatas por senderos que atraviesan selvas y colinas.
Sin embargo, también hay alternativas para quienes buscan más serenidad. Entre las actividades más destacadas, aparecen los paseos a caballo o excursiones por haciendas antiguas. Este gran abanico de opciones convierte a Bonito en un destino atrapante y completo para quienes buscan experiencias únicas en Sudamérica.
Dónde queda Bonito
Este sitio está ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil, cerca de la frontera con Paraguay. Aunque no tiene salida al mar, sus montañas y ríos lo transforman en un refugio tranquilo, ideal para escapar del bullicio de las grandes ciudades brasileñas.
Cómo llegar a Bonito
La manera más sencilla de llegar es tomando un vuelo hacia su aeropuerto regional, que conecta con las principales ciudades de Brasil. Desde allí, se debe continuar el recorrido vía terrestre hasta arribar pueblo. Si bien es posible acceder por carretera desde otras ciudades, estos trayectos suelen ser más extensos.
