Vacaciones en Brasil: el lugar con un nombre que describe la experiencia total

Dónde queda Bonito

Este sitio está ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil, cerca de la frontera con Paraguay. Aunque no tiene salida al mar, sus montañas y ríos lo transforman en un refugio tranquilo, ideal para escapar del bullicio de las grandes ciudades brasileñas.

Cómo llegar a Bonito

La manera más sencilla de llegar es tomando un vuelo hacia su aeropuerto regional, que conecta con las principales ciudades de Brasil. Desde allí, se debe continuar el recorrido vía terrestre hasta arribar pueblo. Si bien es posible acceder por carretera desde otras ciudades, estos trayectos suelen ser más extensos.