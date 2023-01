Marisa Brel comparó a Marcos con Fernando Báez Sosa y tuvo que salir a defenderse

Esta comparación le valió a Brel numerosos comentarios en su contra en la red social Twitter y en algunos medios que entendieron que la ligadura entre ambos temas está fuera de lugar.

Por esta razón, una de las panelistas que acompaña a Santiago del Moro en las emisiones de GH aprovechó una entrevista para hacer las aclaraciones correspondientes: “Lo que quise decir es que, en un país donde sentimos que la juventud está como perdida, que no tiene metas ni motivaciones, que me frene cuando iba a decir que tenemos ocho asesinos cuando aún no están condenados, pero que demostraron ser todo lo que no hay que ser, que bueno que haya gente buena como Marcos”.

En medio de su descargo, Marisa aclaró que intentó comparar la bondad del joven que fue asesinado a golpes con la personalidad de uno de los participantes favoritos de la casa: “Dije eso comparando con Fernando porque dicen que él era tan bueno, y no lo dicen solamente los papás”.

Seguidamente, agregó: "Por el caso de Fernando Báez Sosa estamos todos muy angustiados. Es, también, como un reality de la vida misma, que estamos todos pendientes de haber si los condenan o no los condenan a los rugbiers".

Aunque la panelista tuvo la mejor de las intenciones, el público no pasó por alto el mensaje que dio en la emisión televisiva de Gran Hermano el pasado jueves y muchos la calificaron de "mujer nefasta" en la red social del pajarito.

Finalmente, la periodista remató: “Mucha gente lo entendió, pero siempre hay alguno que no. Quise decir eso, que Fernando era todo lo que estaba bien. Me salió raro. Yo estaba emocionada. Y meter en el éxito más grande de los últimos años un 'justicia por Fernando' también me pareció que valía la pena".