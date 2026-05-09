Así sería el interminable subtetren que recorrería el Conurbano, según la IA

Uniendo Plaza Miserere con la zona oeste

Otra de las fascinantes proyecciones recrea una extensión del servicio desde la histórica Plaza Miserere. La IA proyecta una megaconstrucción donde las formaciones metropolitanas puedan utilizar un túnel conector para salir a plena luz del día y empalmar directamente con la traza del ferrocarril Sarmiento.

De esta manera, el tren se transformaría en un sistema híbrido que funcionaría como subterráneo en el corazón de la Capital Federal y a nivel del suelo al cruzar la Avenida General Paz, redefiniendo para siempre la movilidad diaria y reduciendo significativamente los extenuantes tiempos de viaje de los trabajadores.