Así sería el interminable subtetren que recorrería el Conurbano, según la IA
La Inteligencia Artificial imaginó un Subte interminable que sale a la superficie y conecta de forma directa toda la Capital con el Conurbano bonaerense.
La idea de expandir el Subte porteño hacia la provincia siempre fue un gran sueño. Utilizando novedosas herramientas de Inteligencia Artificial, podemos visualizar cómo sería esta impresionante red de transporte público interminable, saliendo directamente a la superficie para conectar los distintos barrios con el Conurbano bonaerense.
La histórica conexión del Subte B y el tren Urquiza
Uno de los escenarios más realistas que plantea la Inteligencia Artificial toma como base una conexión que ya existe físicamente: la de la línea B con el tren Urquiza. La IA imagina formaciones duales y modernas que partan desde el microcentro porteño, lleguen a la estación subterránea de Federico Lacroze y, en lugar de terminar su recorrido habitual, emerjan a la superficie para continuar el viaje hasta la zona de San Miguel o Pilar.
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Esto permitiría a miles de pasajeros viajar desde el Obelisco hasta el noroeste del Conurbano bonaerense sin hacer ningún tipo de trasbordo, optimizando el transporte público con vagones aerodinámicos equipados con tecnología de última generación y climatización inteligente.
Uniendo Plaza Miserere con la zona oeste
Otra de las fascinantes proyecciones recrea una extensión del servicio desde la histórica Plaza Miserere. La IA proyecta una megaconstrucción donde las formaciones metropolitanas puedan utilizar un túnel conector para salir a plena luz del día y empalmar directamente con la traza del ferrocarril Sarmiento.
De esta manera, el tren se transformaría en un sistema híbrido que funcionaría como subterráneo en el corazón de la Capital Federal y a nivel del suelo al cruzar la Avenida General Paz, redefiniendo para siempre la movilidad diaria y reduciendo significativamente los extenuantes tiempos de viaje de los trabajadores.
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