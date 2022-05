El Bahiano visitó "Todo lo demás también"

En esta ocasión, Fernando habló de una canción muy reconocida por todo el ambiente rockero, "Pupilas lejanas", del disco Mystic Love, publicado en 1998: "Este tema, para mi, es muy particular. Porque lo escribí en un momento muy complicado. En este tiempo, con Pericos estábamos haciendo el disco y yo todavía no tenía terminada esta letra", detalló y agregó: "La escribí muy rápidamente, en 20 minutos tuve casi el 80% de la letra. Nunca pensé que una canción así iba a trascender tanto".

Por otra parte, el próximo 10 de junio a las 22 hs, Bahiano presentará en vivo su nuevo disco titulado “Mucha Experiencia” en el Teatro Broadway en CABA. El show se grabará y filmará para plataformas digitales y para el disco en vivo. Al respecto, contó detalles del evento: "Si sos papá y tenes a tus hijos, también podes llevarlos, es para todo público. Va a haber más canciones de mi etapa como solista. Va a abarcar muchas etapas". Además, el evento contará con otros artistas: "Y estoy viendo el tema de los invitados. Hay que coordinar que estén disponibles".

También, habló sobre su etapa como conductor de televisión. Haciendo referencia a su paso por 'MP3 (Música para el tercer milenio) en 2005. Y luego, en 2015 condujo el programa "Una Tarde Cualquiera", basado en debates adolescentes. Los dos programas fueron emitidos en la TV Pública: "Siempre me encontraba de este lado, que me entrevisten y me hagan preguntas y yo siempre me preguntaba, ¿qué pasa del otro lado? Y me animé a las propuestas que me acercaron de radio o televisión", detalló y agregó: "De hecho este año hay posibilidades de que participe de algún programa que tenga que ver con la música" finalizó.

