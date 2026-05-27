Cambió el pronóstico del tiempo y el bloqueo atmosférico frenó el tormentón que llegará tarde con vehemencia
El pronóstico del tiempo anticipa días grises, húmedos y fríos en Buenos Aires. El fenómeno climático retrasó las fuertes tormentas para más adelante.
El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores mantendrá un escenario marcadamente otoñal e inestable. Según el reciente pronóstico del tiempo, las jornadas continuarán grises, frías y sumamente húmedas. Debido a un inesperado bloqueo atmosférico, no habrá tormentón en el mediano plazo.
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El análisis extendido indica que el AMBA registrará una tendencia bastante uniforme durante los próximos diez días. Por el momento, la enorme presencia de nubosidad bloqueará los habituales ratos de sol. Las lluvias intensas llegarán más tarde de lo previsto inicialmente, pero lo harán con marcada vehemencia cuando la configuración finalmente cambie.
El pronóstico del clima y el esperado regreso de la lluvia al AMBA
Durante las próximas jornadas no se esperan irrupciones de aire polar ni descensos bruscos de temperatura en la región metropolitana. Las marcas térmicas oscilarán con mínimas de entre 9 y 12 °C, mientras que las máximas apenas se moverán entre los 15 y 16 °C. A este escenario se sumarán bancos de niebla y neblinas durante las primeras horas del día, lo que complicará la visibilidad.
El próximo viernes 29 podría presentarse un periodo de ligera inestabilidad, pero sin acumulados de agua significativos. Recién hacia el próximo viernes 5 de junio asoma una nueva y concreta chance de lluvia en Capital Federal. Hasta entonces, el panorama seguirá dominado firmemente por la elevada humedad y el cielo cubierto.
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