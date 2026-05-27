Cambió el pronóstico del tiempo y el bloqueo atmosférico frenó el tormentón que llegará tarde con vehemencia

El pronóstico del clima y el esperado regreso de la lluvia al AMBA

Durante las próximas jornadas no se esperan irrupciones de aire polar ni descensos bruscos de temperatura en la región metropolitana. Las marcas térmicas oscilarán con mínimas de entre 9 y 12 °C, mientras que las máximas apenas se moverán entre los 15 y 16 °C. A este escenario se sumarán bancos de niebla y neblinas durante las primeras horas del día, lo que complicará la visibilidad.