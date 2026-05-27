"Me mintió todo el fin de semana": el desgarrador reclamo de la madre de Agostina sobre el único detenido

agostina desparecida cordoba melisa mamá Habló Melisa, la madre de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

La mujer también aseguró que el acusado le ocultó información desde el primer momento de la búsqueda: “Me estuvo mintiendo todo el fin de semana, le pregunté si sabía algo de mi hija y me mintió”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que recién se conoció que había estado con la adolescente gracias al relato del remisero, considerado un testigo clave en la causa: “Si el remisero no hubiese hablado, esta persona no me habría dicho que había estado con mi hija”, expresó con angustia.

Melisa contó que la confianza con el detenido era tan grande que incluso su hijo menor, de 7 años, le sugirió pedirle ayuda para encontrar a Agostina. Además, explicó que la adolescente y el sospechoso se seguían en Instagram porque existía una relación de cercanía y eso había sido permitido por la familia.

En medio de la incertidumbre por la desaparición, la mujer expresó: “La estábamos buscando en otro lugar donde no la tendríamos que haber estado buscando si él hubiese hablado”.

agostina desaparecida cordoba Agostina Vega desapareció tras salir de la casa de su madre en Córdoba

También remarcó que su hija no estaba acostumbrada a manejarse sola. “Mi hija no es una nena de calle, no sabe manejarse en colectivo, no sabe los nombres de las calles de Córdoba, no sabe manejarse sola”, afirmó. En la misma línea, aseguró que Agostina “nunca se hubiese tomado un remis” sin estar acompañada.

Por último, indicó que intentaron comunicarse con el celular de la adolescente, pero “el teléfono sonó cuatro veces y se apagó”.

Al momento de su desaparición en Córdoba, Agostina Vega vestía jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier información sobre su paradero puede brindarse al teléfono 3515192014, de Gabriel Vega, su padre.