Crisis económica: a menos de un año de abrir, rematan una famosa pizzería

El impacto de la crisis económica en el sector de la gastronomía

Había sido inaugurada con bombos y platillos a mediados de julio del año pasado. La famosa pizzería apostó por un local de casi 400 metros cuadrados de superficie en la zona de General Pacheco, con capacidad para 128 personas y un espacio lúdico pensado especialmente para los más chicos. Sin embargo, su ambicioso plan de expansión chocó de frente contra la estrepitosa caída del consumo.