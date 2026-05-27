Crisis económica: a menos de un año de abrir, rematan una famosa pizzería
La crisis económica golpea a la gastronomía: reconocida cadena de de pizza y empanadas cierra y subasta sus bienes tras menos de un año de actividad.
La fuerte crisis económica actual no perdona ni a los gigantes del rubro gastronómico. Una popular y reconocida cadena líder de pizza y empanada, famosa por su clásico estilo al molde, se vio obligada a cerrar las puertas de una flamante e inmensa sucursal en zona norte y ahora rematará todo su mobiliario.
El impacto de la crisis económica en el sector de la gastronomía
Había sido inaugurada con bombos y platillos a mediados de julio del año pasado. La famosa pizzería apostó por un local de casi 400 metros cuadrados de superficie en la zona de General Pacheco, con capacidad para 128 personas y un espacio lúdico pensado especialmente para los más chicos. Sin embargo, su ambicioso plan de expansión chocó de frente contra la estrepitosa caída del consumo.
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A través de un portal especializado, se dio a conocer el inmenso remate online pautado para el próximo martes 2 de junio a las 15 horas en la zona de Tigre. Entre los múltiples lotes gastronómicos de alta calidad que se ofrecen al mejor postor figuran 160 sillas, 50 taburetes estilo Tolix, 100 mesas, freidoras, hornos industriales y 9 aires acondicionados de 18 mil frigorías.
El detalle más impactante que termina de ilustrar este fugaz paso comercial es la subasta de un pelotero de 4x10 metros, exactamente la misma estructura que había sido promocionada como el gran atractivo familiar durante su efímera apertura. Una postal contundente de la compleja realidad que atraviesa el sector comercial en el país.
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