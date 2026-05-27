Tragica explosión en Aeroparque: murió un trabajador y hay una persona herida
El incidente ocurrió este miércoles en el área de preembarque nacional.
Una tarde de conmoción se vivió este miércoles en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Un operario falleció y otro resultó herido tras un trágico accidente laboral ocurrido mientras realizaban tareas de mantenimiento en la principal terminal aérea de la Ciudad de Buenos Aires.
El trágico episodio tuvo lugar en el primer piso del aeropuerto, precisamente en el área de preembarque nacional. Según las primeras informaciones policiales, los operarios se encontraban trabajando en el sector cuando, por causas que aún se intentan establecer, un pesado tablero eléctrico se desprendió y cayó al suelo, impactando de lleno contra un cilindro de dióxido de carbono (CO2).
El violento golpe provocó la inmediata explosión y descompresión del tubo de gas, lo que causó la muerte instantánea de uno de los trabajadores debido a la onda expansiva y las lesiones sufridas. En tanto, su compañero de tareas sufrió heridas de diversa consideración y tuvo que ser asistido de urgencia por el servicio médico de la terminal, para luego ser trasladado a un hospital cercano.
A raíz del siniestro, las autoridades aeroportuarias junto a las fuerzas de seguridad perimetraron el sector para iniciar las pericias correspondientes. A pesar del operativo de emergencia y el dolor por el hecho, las operaciones de despegue y arribo de vuelos no sufrieron interrupciones mayores.
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