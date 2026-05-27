Tragica explosión en Aeroparque: murió un trabajador y hay una persona herida

El violento golpe provocó la inmediata explosión y descompresión del tubo de gas, lo que causó la muerte instantánea de uno de los trabajadores debido a la onda expansiva y las lesiones sufridas. En tanto, su compañero de tareas sufrió heridas de diversa consideración y tuvo que ser asistido de urgencia por el servicio médico de la terminal, para luego ser trasladado a un hospital cercano.