Migue Granados reaccionó contra una oyente que usó al síndrome de Down como insulto: "Pelotuda"

No obstante, seguido comentó que había trabajado en una agencia de autos y que al preguntar qué ocurriría con su contrato tras los tres meses de prueba, el dueño le dijo que jamás le habían hecho esa consulta. Fue en ese entonces que al recordar su polémica respuesta usó a la enfermedad como insulto, generando así el repudio masivo de los miembros del ciclo.

migue granados contra oyente.mp4

Esa frase desató el repudio masivo y de inmediato la cortaron para que no siguiera hablando. "Te tendrían que haber echado antes por pelotuda. Es una estúpida", dijo el humorista tras cortar la comunicación, visiblemente molesto por el repudiable comentario expresado.

EL DESCARGO DE MIGUE GRANADOS TRAS EL EPISODIO CON LA OYENTE

Luego de que se viralizara el momento donde el conductor sacó del aire a una oyente por referirse al síndrome de Down como un insulto, el creador de Olga hizo un corto pero contundente descargo: "Disculpen, lejos de hacerme el moralín. No fue ni una busqueda de hacer un chiste de mal gusto, como incluso suelo hacer. Fue directamente desubicado, y no puedo dejarlo pasar al aire. Por respeto. Reitero, no tuvo premisa de chiste siquiera, fue solo desubicadísimo".

Disculpen, lejos de hacerme el moralín. No fue ni una busqueda de hacer un chiste de mal gusto, como incluso suelo hacer. Fue directamente desubicado, y no puedo dejarlo pasar al aire. Por respeto. Reitero, no tuvo premisa de chiste siquiera, fue solo desubicadísimo. https://t.co/833aqA2rrg — Migue Granados (@miguegranados) March 22, 2024