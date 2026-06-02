El despreciable comentario de Jonatan Viale sobre el femicidio de Agostina Vega: "¿Creen que esta chica...?"

viale sobre agostina

Nati Jota cruzó a Luis Majul y Esteban Trebucq por sus comentarios sobre el femicidio de Agostina Vega

Nati Jota salió al cruce de Luis Majul y Esteban Trebucq por sus declaraciones sobre el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por Claudio Barrelier en Córdoba.

Desde su programa Sería Increíble, que se emite por Olga, la conductora cuestionó los discursos que ponen el foco en las conductas de las víctimas y advirtió sobre el impacto que tienen esas miradas en la violencia de género: "Todas las personas que relativizan un poco y ponen foco en la víctima, en sus cuentas de TikTok, qué hacía y por qué salía sola, todos esos comentarios son parte de la estructura que está debajo del próximo femicidio", expresó.

"Porque el femicida se avala con eso. Es un femicida y lo va a hacer igual, pero se envalentona con esos comentarios. Son mentes que no podemos entender cómo razonan", sostuvo.

Nati Jota insistió en la necesidad de revisar los discursos cotidianos que responsabilizan a las víctimas o buscan justificar las agresiones a partir de sus comportamientos, decisiones personales o formas de vida: "Un poquito de esos pensamientos que hoy leemos, que apuntan a la nena, forman parte de esa estructura", afirmó.

"Cuando hablamos de micromachismo y en qué cosas podemos participar para que esto deje de pasar, dejar de decir y de pensar de esa forma", agregó.

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