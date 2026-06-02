El despreciable comentario de Jonatan Viale sobre el femicidio de Agostina Vega: "¿Creen que esta chica...?"
El periodista cuestionó las lecturas que vincularon el crimen de la adolescente con la violencia de género y apuntó contra los reclamos feministas.
Jonatan Viale realizó una polémica reflexión sobre el femicidio de Agostina Vega y apuntó contra quienes analizaron el caso desde una perspectiva de género. Durante una editorial en Radio Rivadavia, el periodista cuestionó las lecturas que vincularon el crimen de la adolescente de 14 años con la violencia machista.
Además, criticó los reclamos impulsados por distintos sectores del movimiento feminista tras conocerse el caso.
"Pido total honestidad: ¿A alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena? ¿O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, 'Ni Una Menos, vivas nos queremos, el Estado es responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerte a los machos'?. Ya más o menos lo tenemos todo estudiado", sostuvo.
En la misma línea, aseguró que detrás del crimen podrían existir otras hipótesis y rechazó que el caso pueda explicarse únicamente desde la perspectiva de la violencia de género.
"Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo. ¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado de Milei? Vamos muchachos, tal vez les interese preguntarse si en Córdoba hay redes de prostitución infantil o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política", afirmó.
Nati Jota cruzó a Luis Majul y Esteban Trebucq por sus comentarios sobre el femicidio de Agostina Vega
Nati Jota salió al cruce de Luis Majul y Esteban Trebucq por sus declaraciones sobre el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por Claudio Barrelier en Córdoba.
Desde su programa Sería Increíble, que se emite por Olga, la conductora cuestionó los discursos que ponen el foco en las conductas de las víctimas y advirtió sobre el impacto que tienen esas miradas en la violencia de género: "Todas las personas que relativizan un poco y ponen foco en la víctima, en sus cuentas de TikTok, qué hacía y por qué salía sola, todos esos comentarios son parte de la estructura que está debajo del próximo femicidio", expresó.
"Porque el femicida se avala con eso. Es un femicida y lo va a hacer igual, pero se envalentona con esos comentarios. Son mentes que no podemos entender cómo razonan", sostuvo.
Nati Jota insistió en la necesidad de revisar los discursos cotidianos que responsabilizan a las víctimas o buscan justificar las agresiones a partir de sus comportamientos, decisiones personales o formas de vida: "Un poquito de esos pensamientos que hoy leemos, que apuntan a la nena, forman parte de esa estructura", afirmó.
"Cuando hablamos de micromachismo y en qué cosas podemos participar para que esto deje de pasar, dejar de decir y de pensar de esa forma", agregó.
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