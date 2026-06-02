Revelan un abuso sexual "en manada" en la casa de Claudio Barrelier: la víctima tenía 12 años

Respecto a los sospechosos, Wiñazki indicó que se trataría de "personas ligadas a la barra de Instituto". La testigo, que mantiene su identidad en reserva, decidió contactar a los abogados de la familia Vega al identificar a Barrelier en la televisión cuando el caso tomó trascendencia nacional. Su objetivo principal era evitar nuevas víctimas.

Al presentarse ante los letrados, su pedido fue contundente: "Por favor, no tiene que volver a pasar". Sobre esto, el comunicador subrayó: "Ella salió viva y además es el mismo lugar, la misma persona y otras más".