Revelan un abuso sexual "en manada" en la casa de Claudio Barrelier: la víctima tenía 12 años
La situación legal del femicida de Agostina Vega se complica aún más tras presentarse nuevas denuncias por abuso sexual en su contra.
La situación judicial de Claudio Barrelier, único imputado por el femicidio de Agostina Vega, se ha complicado drásticamente tras revelarse escalofriantes detalles sobre su comportamiento. Al parecer, la casa del femicida fue el escenario de más de un abuso sexual, incluyendo, uno "en manada" hacia una nena de 12 años.
El escalofriante historial de abuso sexual que tendría Claudio Barrelier en su casa
De acuerdo con información del periodista Nicolás Wiñazki, el domicilio del detenido, ubicado en la calle Juan del Campillo al 800 (Córdoba), acogió un patrón criminal sistemático. A la causa principal se le suman ahora nuevas denuncias por abuso sexual, entre las que destaca el testimonio de una víctima atacada hace una década.
De acuerdo con lo reportado por el comunicador, aquel grave antecedente involucra a una menor de 12 años que habría sufrido una violación grupal.
El hecho tuvo lugar en la misma propiedad de la calle Juan del Campillo donde más tarde se hallaría el cuerpo de Agostina. Según la declaración de la víctima, fue retenida por Barrelier y un grupo de hombres presuntamente vinculados a la barra brava del club Instituto.
La Justicia brilló por su ausencia
A pesar de que la mujer radicó la denuncia formal en su momento, la investigación quedó paralizada. El periodista detalló la impunidad con la que actuaron los agresores: "Lo que ella relató es que en esa misma casa del terror la violaron en grupo. Y la soltaron como si no les importara si hacía la denuncia o no. La hizo y no pasó nada".
Respecto a los sospechosos, Wiñazki indicó que se trataría de "personas ligadas a la barra de Instituto". La testigo, que mantiene su identidad en reserva, decidió contactar a los abogados de la familia Vega al identificar a Barrelier en la televisión cuando el caso tomó trascendencia nacional. Su objetivo principal era evitar nuevas víctimas.
Al presentarse ante los letrados, su pedido fue contundente: "Por favor, no tiene que volver a pasar". Sobre esto, el comunicador subrayó: "Ella salió viva y además es el mismo lugar, la misma persona y otras más".
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